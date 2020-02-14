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وزيرة الصحة: كورونا مثل الإنفلونزا يحتاج للراحة والتغذية السليمة

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:32 م
وزيرة الصحة: كورونا مثل الإنفلونزا يحتاج للراحة والتغذية السليمة وزيرة الصحة
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس الكورونا، وهو لا تظهر عليه أعراض المرض حتى الآن، وهو يعتبر في فترة حضانة للمرض وليس مصابا بشكل فعلي، مؤكدة أن فيروس كورونا مثل الأنفلونزا يحتاج إلى الراحة فى البيت والتغذية السليمة، وأن أكثر الذين تأثروا بالفيروس نسبة ضئيلة، وهم ضعاف المناعة وكبار السن والحوامل وغيرهم، وهناك إجراءات احترازية مشددة من قبل الوزارة لمواجهة دخول الفيروس لمصر.

 

وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، الذى يذاع على قناة  MBC، أن جميع المرافقين أثناء السفر وفى المنزل الذى كان يقيم فيه، تم الكشف عليهم والنتائج ظهرت سلبية، وتم عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وضمان البقاء في منازلهم بتعليمات ومتابعات يومية لمدة 14 يوما فترة حضانة الفيروس، والتأكد من عدم وجود أي تغيرات معملية وارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة أن هناك تبادل للمعلومات والبيانات بدقة متناهية بين الدولة ومنظمة الصحة العالمية للمساعدة في اكتشاف خصائص المرض، للوصول إلى أدوية بشكل أسرع، وتم مد المنظمة بكافة البيانات اللازمة.

 

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أنه فور التأكد من وجود حالة حاملة للمرض تم التواصل بشكل سريع مع منظمة الصحة، وتم إصدار بيان مشترك حرصا على الشفافية وتبادل المعلومات، وفقا للنظام الموضوع لمواجهة الفيروس، مشددة على عدم وجود أي إصابات أخرى غير الشخص حامل المرض الذي تم اكتشافه، وتم إرساله إلى الحجر الصحي بعيدا عن المكان الذى يوجد به العيادات التى تحتضن المصريين العائدين من الصين، وأن ما تم تداوله كان عبارة عن شائعات.

 

وأوضحت أنه تم تنفيذ معسكر إخلاء مجهز بكافة المستلزمات الطبية، المعسكر يسع لأكثر من 800 حالة، وتم إعداد مستشفى أخرى للعزل الصحي، وأن الدولة على أتم الجاهزية لمواجهة الفيرس، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 340 مواطن مصري في مدينة ووهان الصينية، وتم تجهيز هذا المكان من أجل استقبال المصريين الموجودين في المدينة الصينية.

 


كورونا

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الوقاية من فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

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