هونج كونج تنشئ صندوقا بـ 3.2 مليار دولار للتعامل مع تفشى فيروس كورونا

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أطلقت هونج كونج صندوقا بموارد مالية قدرها 3.2 مليار دولار أمريكى للتعامل مع تفشى فيروس "كورونا المستجد" فى البلاد، وقالت الرئيس التنفيذى لهونج كونج، كارى لام - فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة "مبادرة اليوم للإعلان عن إنشاء الصندوق بقيمة 25 مليار دولار هوج كونجى (أى ما يعادل 3.2 مليار دولار أمريكي) يعد بمثابة التزام لشعب هونج كونج".

وأعلنت لام، عن سلسلة من إجراءات الدعم المالية الجديدة للمساعدة فى تخفيف الضرر الاقتصادى لتفشى فيروس كورونا، مضيفة أن حكومة بلادها ستوفر لهيئة المستشفيات 650 مليون دولار أمريكى إضافى كتمويل للعون فى التعامل مع تفشى الفيروس.



وشمل أيضًا قيمة التمويل الإجمالى إعانات لمختلف قطاعات العمل التى تضررت من جراء تفشى الفيروس، بما فى ذلك إعانة بقيمة 10 آلاف و300 دولار أمريكى لوكالات السفر وشركات البيع بالتجزئة، وستتراوح المساعدات للمطاعم من 10 آلاف و300 إلى 200 ألف دولار أمريكي.



ومن المقرر أن يجتمع المجلس التشريعى لهونج كونج الأسبوع المقبل لإجراء مزيدًا من النقاشات بشأن التفاصيل المتعلقة بالصندوق التمويلي.