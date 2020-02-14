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الجمعة، 14 فبراير 2020 01:14 م
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نائب جمهورى يصف خطة ترامب لبناء جدار المكسيك بانها غير دستورية

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:13 م
نائب جمهورى يصف خطة ترامب لبناء جدار المكسيك بانها غير دستورية
كتبت:نهال طارق

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انتقد كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي خطة الرئيس دونالد ترامب بتحويل 3.38مليار دولار امريكي من التمويل المخصص للبنتاجون لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك باعتبار الخطوة غير دستورية وتعهد باتخاذ اجراء بعد اخطار المشرعين ووزارة الدفاع بالأمر، وفقا لتقرير شبكة سي ان ان الامريكية.

 

اعلن النائب الجمهوري ماك ثورنبيري من ولاية تكساس انه لن يترشح لاعادة انتخابه وعبر عن رفضه لتحويل الأموال من مختلف حسابات البنتاجون لبناء الجدار الحدودي مؤكدا أن هذه الخطوة "مخالفة للسلطة الدستورية في الكونجرس".

 

وأضاف ثورنبيري: "يتحمل الكونجرس مسؤولية دستورية لتحديد كيفية إنفاق دولارات الدفاع ونأخذ توصيات البنتاجون على محمل الجد خلال مداولاتنا، لكن القرارات النهائية ترد في مشاريع القوانين التي أقرها الكونجرس وتوقيعها لتصبح قانونًا".

 

ومن جانبه دافع البيت الأبيض عن القرار وأصر على أنه يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب، وقال كريس ميتشل المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان "وزارة الدفاع ملتزمة بدعم جهود وزارة الأمن الداخلي لتأمين الحدود الجنوبية من خلال بناء الأسوار والطرق وتثبيت الإضاءة لمنع ممرات تهريب المخدرات."

 

أثار بيان وزارة الدفاع انتقادات من الحزب الجمهوري والديموقراطي حيث اتهم الديمقراطيون ترامب بسرقة أموال من الجيش التي تستخدم في التسليح والتطوير من أجل الوفاء بوعد حملته الانتخابية عام 2016.

 

وفي نفس السياق قال نائب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث وهو ديمقراطي من واشنطن في بيان "يؤكد طلب إعادة التحويل أن الرئيس مهووس بالوفاء بوعد الحملة على حساب أمننا القومي".

ووفقا للتقرير طلب البيت الأبيض مبلغا اقل لبناء الجدار في طلب الميزانية الرسمي المقدم للكونجرس لكن الإدارة تعتمد على أموال البنتاجون لتحقيق هدفها حيث جادلت إدارة ترامب بأنها لا تحتاج إلى موافقة الكونجرس لإعادة توجيه الأموال العسكرية إلى تمويل الجدار الحدودي.

 

كما أعلن وزير الدفاع مارك اسبير قبول طلب وزارة الأمن الداخلي للمساعدة "في منع ممرات تهريب المخدرات في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفدرالية على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة".

 

وقال روبرت ساليسيس نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الدفاع والاندماج الداخلي للصحفيين ان الإدارة لديها حق تحويل الأموال في حدود ميزانيتها المتاحة مشيرا الى انه هناك سلطة تحويل عامة تصل إلى 4 مليارات دولار وهناك سلطة تحويل خاصة تصل إلى 2 مليار دولار.

 

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يمد فيه ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمدة عام حيث كان قد أعلن حالة طوارئ وطنية منذ ما يقرب من عام من أجل تأمين التمويل لبناء جدار توقيعه.

 

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد الأسبوع الماضي انه ينوي اكمال أكثر من 500 ميل من الجدار بحلول أوائل عام 2021.

 

 


ترامب

الكونجرس

جدار المكسيك

البيت الأبيض

مجلس النواب

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