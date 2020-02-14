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منع العاملين من التحدث للإعلام.. تعليمات هامة لـ"السكة الحديد" بعد واقعة الحمار

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:20 ص
منع العاملين من التحدث للإعلام.. تعليمات هامة لـ"السكة الحديد" بعد واقعة الحمار
كتب رضا حبيشى

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أصدرت هيئة السكة الحديد منشورًا داخليًا للعاملين تحظر عليهم نشر أو الإدلاء بأى بيانات تخص الحوادث أو منظومة العمل بالهيئة سواء لوسائل الإعلام أو بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع التأكيد أنه سيتم محاسبة المخالفين لهذه التعليمات.

وأضافت هيئة السكة الحديد، فى منشورها، أنه يمنع العاملين من الإدلاء بأى بيانات تخص الحوادث أو منظومة العمل بالهيئة بدون إذن من جهات الاختصاص والاهتمام بأمن المعلومات، مشددة على الالتزام بعدم نشر أى بيانات أو أوراق أو تداول صور أو مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماع ووسائل الإعلام.

وأرسلت هيئة السكة الحديد التعليمات المعنونة بـ"تعليمات هامة" إلى قطاعات المسافات الطويلة والقصيرة للتنيه على العاملين تحت رئاستهم للتنفيذ ومحاسبة المخالفين لهذه التعليمات.

كانت هيئة السكة الحديد أصدرت بيانا رسميا بخصوص اصطحاب أحد الركاب "حمار" بقطار ركاب رقم 748 (نجع حمادي – الأقصر) السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وقالت الهيئة ، فى نص البيان من منطلق سياسة الشفافية التي تنتهجها هيئة سكك حديد مصر للتواصل مع المواطنين أنه بالتحقيق في الأمر تبين ركوب الراكب للقطار ومعه  "الحمار" حيث استقل المواطن قطار ركاب رقم 748 من محطة أبنود – وهي عبارة عن رصيف فقط – وبصحبته دابة  "حمار".

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن المواطن قام بالتشاجر مع كمسارية القطار، وتم اخطار شرطة النقل والمواصلات بالأمر بوقته وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر وقيام كمسارية القطار باتخاذ الإجراءات القانونية ، ومازال الراكب محجوز للعرض على النيابة.

وجاء بيانها فى أعقاب تداول مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لـ"حمار" فى قطار ركاب متجه من الأقصر إلى مركز نجع حمادى، حيث آثارت هذه الصورة حالة من السخرية.

والتقط الركاب صورة الحمار بعدما ربطه صاحبه فى أحد الأعمدة الحديدية داخل عربة القطار، مستنكرين انعدام الرقابة على قطارات الركاب والتغافل عن اصطحاب الحيوانات وسط الركاب دون تطبيق الغرامات المقررة، وأن أى شخص يستطيع نقل ممنوعات من محطات قطارات الركاب.

وأثارت الصورة سخرية العديد من المعلقين عليها، خاصة كيف سمح الكمسرى بصعود القطار، فى ظل وجود فرد أمن لم يقم بمنع صاحب الحما، مما آثارت السخرية رواد التواصل الإجتماعى، وقال محمود خالد: أين مسئولى القطارات من تلك الواقعة والكمسارية وكيف تم السماح لصاحب الحمار بالدخول به إلى محطة القطار والركوب به إلى العربة؟

 


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