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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في 3 حوادث متفرقة بالوادي الجديد

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:51 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في 3 حوادث متفرقة بالوادي الجديد إسعاف - ارشيفية
فريق المحافظات

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لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في 3 حوادث متفرقة بمركزي الخارجة والداخلة في الوادي الجديد، حيث تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفدي بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام ومصاب في حادث مروري، بينما وصل مصابان لمستشفى الداخلة العام في حادثتي انقلاب دراجة نارية.

تبين وقوع حادث مروري لسيارة ملاكي بطريق الخارجة باريس نتج عنه مصرع محمود طاهر على بهنوس، 55 سنة موظف بمديرية التربية والتعليم وإصابة شقيقه طاهر 53 سنة، بجروح في الرأس وكدمات متفرقة، وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الخارجة العام.

كما أصيب أحمد منسي حجاب، ٣٥سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالسابق اليسرى، في انقلاب دراجة نارية بقرية "الراشدة" بمركز الداخلة، كما أصيب عمر أمين سيد سليمان، 42 سنة، في انقلاب دراجة نارية في قرية "الجديدة" بمركز الداخلة، باشتباه كسر في مفصل الفخذ الأيسر، وجاري تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

وكان أصيب 12 شخصا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل أمس الخميس، وذلك بالقرب من نقطة الكيلو 85 طريق أسيوط الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وعلى الفور جرى الدفع بوحدات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجرى إخلاء الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى.

ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل على طريق الفرافرة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 85 مما أسفر عن إصابة كلا من محمد جمال عبدالكريم 15سنه باشتباه كسر بالقدم اليسرى ومحمود كرم محمد 15سنه ومختار ابراهيم فهيم 12سنه

كدمات وسحجات وأحمد فتحي أحمد 14 سنة ودياب عيد حويل 15 سنة وعبد الحميد محمد عبدالحميد 15سنه وعبدالله صالح حويل 16 سنة وعمر أحمد عبدالمنعم  26سنه وصفاء عاطف أحمد

30 سنه علي محمد شحاته 3سنوات وحمد محمد شحاته 5سنوات ومحمد شحاته صاوي 40سنه وجرى نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

 


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