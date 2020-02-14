مسئول بالبيت الأبيض: أمريكا تبحث عن شراكة بقطاع الاتصالات لمواجهة هواوى

ميونخ (رويترز)

قال مسئول كبير بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى لإقامة شراكة مع قطاع الاتصالات من أجل توفير بدائل لشركة هواوى تكنولوجيز الصينية.

وقال روبرت بلير، الممثل الخاص للبيت الأبيض لسياسة الاتصالات الدولية، متحدثا خلال مؤتمر ميونخ للأمن فى ألمانيا، إن الشراكة "شيء مختلف غاية الاختلاف عن شراء الأسهم بأموال دافعى الضرائب".

كان وزير العدل الأمريكى وليام بار اقترح فى وقت سابق أن تدرس الولايات المتحدة السيطرة على شركتين أجنبيتين من كبار منافسى هواوي، لكن البيت الأبيض استبعد ذلك لاحقا.

وأضاف بلير أن على بريطانية أن "تفحص بعناية" قرارها استخدام معدات من تصنيع هواوي، التى يقول المسؤولون فى واشنطن إنها تشكل خطرا أمنيا، وهو ما تنفيه الشركة.