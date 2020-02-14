سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 07:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مرشح لرئاسة باريس ينسحب من الانتخابات بعد نشر فيديو جنسى له

الجمعة، 14 فبراير 2020 06:58 م
مرشح لرئاسة باريس ينسحب من الانتخابات بعد نشر فيديو جنسى له بنجامان جريفو مرشح حزب الجمهورية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انسحب بنجامان جريفو، مرشح حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم لرئاسة بلدية باريس، من سباق الانتخابات البلدية المرتقب، حسبما أعلن اليوم الجمعة 14 فبراير، وكان أحد مواقع الإنترنت قد نشر مقطع فيديو ذا طبيعة جنسية، ورسائل نصية متبادلة مع امرأة مجهولة، ونسب كل هذه المواد إلى المرشح جريفو. قبل أن يتم تداول هذه المواد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وتبنى الفنان الروسي المعارض بيوتر بافليتسكي الذى أحرق واجهة فرع تابع لمصرف فرنسا عام 2017، نشر الفيديو والرسائل خلال مقابلة له مع صحيفة "ليبيراسيون"، وقال إنه أراد "التنديد بنفاق" بنجامان جريفو "الذى يستند بشكل مستمر إلى القيم العائلية لكنه يفعل عكس ذلك".

 

وأعلن جريفو، أن انسحابه جاء حماية لعائلته، إذ قال إن "موقع إنترنت وشبكات تواصل اجتماعي قد شنوا هجمات دنيئة مستهدفين حياتي الخاصة، عائلتى لا تستحق هذا. يجب ألا يتعرض أي شخص لعنف كهذا"، وتابع "هذا القرار مكلف بالنسبة لى لكن أولوياتى واضحة جدا. عائلتي أولا".

 

وأكد جريفو في تصريح مقتضب "عند الإعلان عن ترشيحي لرئاسة بلدية باريس، كنت على علم بقسوة المعركة السياسية".

 

وأضاف "منذ أكثر من عام كنت مع عائلتي عرضة لملاحظات مسيئة للسمعة، وللأكاذيب، والإشاعات، والهجمات مجهولة المصدر، والكشف عن محادثات خاصة مسروقة، وللتهديد بالقتل. ولكن، وكأنما لم يكن كل ما سبق كافيا، بلغت الأمور بالأمس مستوى آخر".

 

وقال من دون نفي صحة الفيديو" فيما يخص الأمور التي تعنيني، لست مستعدا لتعريض نفسي وعائلتي للمزيد، في وقت باتت كل الوسائل مسموحة. الأمر ذهب أبعد من اللازم".

 

وأوضح جريفو أيضا أنه التقى في وقت متأخر من ليل الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد له وفق قوله، دعمه "أيا يكن قراره".

 


فرنسا

باريس

بنجامان جريفو

اخبار العالم

مرشح حزب الجمهورية

انتخابات باريس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة