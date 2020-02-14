مدريد تعدم أكثر من 11 ألف ببغاء للتخلص من الضوضاء

رويترز

بدأت مدريد التخطيط لإعدام آلاف الببغاوات يقول مجلس المدينة إنها تحدث جلبة للسكان وتهدد الصحة العامة، وقال مسؤولون بالإدارة المحلية أمس الخميس إنه تقرر إعدام أكثر من 11 ألف طائر، وهو عدد يمثل حوالى 90 فى المئة من إجمالى الببغاوات بالعاصمة الإسبانية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الإعدام، الذى قوبل بانتقادات من جماعات الرفق بالحيوان، فى أكتوبر ويستمر على مدى 23 شهرا، ويهدف البرنامج إلى وضع أعداد الببغاوات تحت السيطرة من خلال تدمير أعشاشها وإزالة بيضها وأسر الفراخ والطيور البالغة التى تستخدم الأعشاش والأقفاص، وقالت إدارة البيئة فى مدريد "عملية القتل الرحيم التى تخضع للمعايير الأخلاقية ستُجرى باستخدام وسائل لا تتنافى مع معايير الرفق بالحيوان".

وزادت أعداد طيور الببغاء بمقدار الثلث خلال السنوات الثلاث الماضية وبنت 4400 عش فى أنحاء مدريد عام 2019 وفقا لمجلس المدينة الذى يديره تحالف محافظ من أقصى اليمين منذ يونيو، وأقامت الطيور أعشاشا ضخمة ثقيلة يمكن أن تسقط من على الأشجار وربما تسقط معها فروع حسبما تشير الوثائق الرسمية.

وترفض جمعيات حماية الحياة البرية ما قيل عن أثر الطيور السلبى على الحياة البرية والنباتية بالمدينة وكذلك الأسلوب الذى اعتمده مجلس المدينة فى أسرها والتخلص منها، وشجبت كذلك أى استخدام محتمل للغاز ووصفت ذلك بأنه ينطوى على قدر كبير من القسوة، وخصصت الإدارة المحلية نحو ثلاثة ملايين يورو (3.25 مليون دولار) لهذه العملية.

يذكرأن، قررت سلطات مدريد العام الماضى تخفيض عدد "ببغاوات الراهب"، الآخذة فى الازدياد بالعاصمة الإسبانية، حيث تهدد البيئة والسكان على حد سواء.

و"ببغاء الراهب" هو ببغاء صغير لونه أخضر، لكنها باتت تهدد سكان العاصمة الإسبانية مدريد وتهدد البيئة، وبدلا من أن يكون مصدر سعادة ومتعة للمواطنين أصبح مصدر قلق وإزعاج، لذا قررت الأجهزة المحلية فى مدريد تخفيض هذه الطيور وتقليل أعدادها