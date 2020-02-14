سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدريد تعدم أكثر من 11 ألف ببغاء للتخلص من الضوضاء

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:00 م
مدريد تعدم أكثر من 11 ألف ببغاء للتخلص من الضوضاء ببغاء
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 بدأت مدريد التخطيط لإعدام آلاف الببغاوات يقول مجلس المدينة إنها تحدث جلبة للسكان وتهدد الصحة العامة، وقال مسؤولون بالإدارة المحلية أمس الخميس إنه تقرر إعدام أكثر من 11 ألف طائر، وهو عدد يمثل حوالى 90 فى المئة من إجمالى الببغاوات بالعاصمة الإسبانية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الإعدام، الذى قوبل بانتقادات من جماعات الرفق بالحيوان، فى أكتوبر ويستمر على مدى 23 شهرا، ويهدف البرنامج إلى وضع أعداد الببغاوات تحت السيطرة من خلال تدمير أعشاشها وإزالة بيضها وأسر الفراخ والطيور البالغة التى تستخدم الأعشاش والأقفاص، وقالت إدارة البيئة فى مدريد "عملية القتل الرحيم التى تخضع للمعايير الأخلاقية ستُجرى باستخدام وسائل لا تتنافى مع معايير الرفق بالحيوان".

وزادت أعداد طيور الببغاء بمقدار الثلث خلال السنوات الثلاث الماضية وبنت 4400 عش فى أنحاء مدريد عام 2019 وفقا لمجلس المدينة الذى يديره تحالف محافظ من أقصى اليمين منذ يونيو، وأقامت الطيور أعشاشا ضخمة ثقيلة يمكن أن تسقط من على الأشجار وربما تسقط معها فروع حسبما تشير الوثائق الرسمية.

وترفض جمعيات حماية الحياة البرية ما قيل عن أثر الطيور السلبى على الحياة البرية والنباتية بالمدينة وكذلك الأسلوب الذى اعتمده مجلس المدينة فى أسرها والتخلص منها، وشجبت كذلك أى استخدام محتمل للغاز ووصفت ذلك بأنه ينطوى على قدر كبير من القسوة، وخصصت الإدارة المحلية نحو ثلاثة ملايين يورو (3.25 مليون دولار) لهذه العملية.

يذكرأن، قررت سلطات مدريد العام الماضى تخفيض عدد "ببغاوات الراهب"، الآخذة فى الازدياد بالعاصمة الإسبانية، حيث تهدد البيئة والسكان على حد سواء.

و"ببغاء الراهب" هو ببغاء صغير لونه أخضر، لكنها باتت تهدد سكان العاصمة الإسبانية مدريد وتهدد البيئة، وبدلا من أن يكون مصدر سعادة ومتعة للمواطنين أصبح مصدر قلق وإزعاج، لذا قررت الأجهزة المحلية فى مدريد تخفيض هذه الطيور وتقليل أعدادها 


ببغاء

مدريد

إسبانيا

طيور

ضوضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة