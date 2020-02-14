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كيف كشفت وزارة الصحة الراكب الأجنبى حامل فيروس كورونا × 6 خطوات

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:39 م
كيف كشفت وزارة الصحة الراكب الأجنبى حامل فيروس كورونا × 6 خطوات فيروس كورونا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد، فى مطار القاهرة، لشخص أجنبى يحمل الجنسية الصينية. 

اليوم السابع يستعرض فى النقاط التالية كيف كشفت وزارة الصحة الراكب الصيني الحامل لفيروس كورونا؟
١- الحالة لراكب أجنبى قادما من الصين
٢- بعد مناظرته بمطار القاهرة بمكتب الحجر الصحى تبين الاشتباه فى إصابته بالكورونا
٣- تم الحصول على مسحة من الزور وتحليلها بالمعامل المركزية فجر اليوم الجمعة 
٤- بعد التأكد أن الراكب الصيني حاملا للفيروس تم تعقيم جميع الأماكن الذي مر بها لمنع العدوي
٥- عزل جميع الحالات المخالطة للشخص المصاب بعد الكشف عليها وتحليل عينه من الزور بعد ثبوت سلبيتها للاصابة
٦- تم ايداع الحالة المصابة بفيروس كورونا فى معسكر الحجر الصحي بمطروح لمتابعتها مع الاستمرار فى الكشف والمتابعة






 


الصحة

الحجر الصحى

كورونا

الصصحة العالمية

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