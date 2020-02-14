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كله علشان الفلوس والكيف.. عصابة سرقة محطة صرف صحى بطوخ تعترف

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:20 ص
كله علشان الفلوس والكيف.. عصابة سرقة محطة صرف صحى بطوخ تعترف متهم- أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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"هنعمل ايه كنا نمر بضائقة مالية، فكنا نجلس سويا، حيث أرشدنا صديقنا ومتهم معانا متزوج من ذات القرية التى بها محطة الصرف الصحي، أنها بمكان نائي ونقوم بسرقتها، وبالفعل اتفقنا علي سرقتها ليلا حتي نستطيع الأنفاق علي جلسات الكيف".. بهذا الكلمات توالت اعترافات عصابة السطو المسلح علي محطة الصرف الصحي بقرية الصالحية بطوخ خلال تحقيقات البحث الجنائي، قائلين أنهم تتبعوا العاملين بمحطة الصرف بوقت متأخر ليلا ، وقاموا بالإجهاز عليهم وتكبيلهم وقاموا بسرقة كابل كهربائي نحاس وعدد من البطاريات.

وأضاف المتهمين، إنهم قاموا ببيع كابل الكهربائي لإحدى تجار الخردة وأنفقوا الأموال علي جلسات الكيف والمزاج، مشيرين إلى أنهم فعلوا ذلك لمرورهم بضائقة مالية، ولكن أعين رجال الشرطة لم تتركهم وتم ضبطهم.

وأمر محمود طارق رئيس نيابة طوخ بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددهم قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهم وتوجيه لهم تهمنى السرقة وترويع أمنيين.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من العاملين بمحطة الصرف الصحي بقرية الصالحية التابعة لدائرة المركز، بقيام 4 ملثمين بالسطو عليهم ليلا، وسرقة المحطة ، حيث تبين سرقة 4 بطاريات، وكابل كهربائي وفروا هاربين تحرر عن ذلك المحضر رقم 2482 جنح المركز .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث وتم تحديد المتهمين وتمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط المتهمين وهم "عطية.ا"، و"عزت.ا"، و"أنور.ا"، و"سعيد.م" وجميعهم مقيمون بزفتي محافظة الغربية، واعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة وتم ضبط عدد من البطاريات المسروقة معهم وتم التحفظ على المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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