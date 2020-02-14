قصة حب.. استقبال مثير من كلبة رائدة فضاء لصاحبتها بعد غياب عام

(رويترز)

لا تملك الكلاب القدرة على التعبير بالكلمات لكن الكلبة المدللة لرائدة فضاء أمريكية عبرت عن فرحتها بالتئام شملهما بطريقة مثيرة للغاية بهز ذيلها والنقر بمخالبها على الباب فى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على الإنترنت.

نالت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك أوسمة عديدة بعد أن حطمت الأرقام القياسية ببقائها فى الفضاء لمدة 328 يوما، لكن كلبتها المدللة منحتها سعادة من نوع خاص لدى عودتها إلى منزلها. كانت الكلبة تنتظر عند الباب وتهز ذيلها بقوة وتنقر بمخالبها على زجاج الباب الأمامى وهى ترى كوك تقترب من المنزل.

ظهرت هذه اللقطات فى مقطع فيديو نشرته رائدة الفضاء على وسائل التواصل الاجتماعى أمس الخميس، وكتبت كوك فى تغريدة على تويتر "لم أكن أعرف يقينا من منا يشعر بإثارة أكثر (من الآخر)، أشعر بالسعادة لأنها تتذكرنى بعد عام" من الغياب.

وتظهر الكلبة فى اللقطات وهى تثير أجواء عاصفة حول المكان، عندما كانت تتطلع إلى الباب الأمامى وترفع قائمتيها الأماميتين على عتبة نافذته الزجاجية مع اقتراب كوك. وتصاعدت الإثارة عندما دخلت رائدة الفضاء المنزل، فقامت الكلبة بحركات سريعة جهة اليمين واليسار حول كوك قبل أن تلعق خديها.

وهبطت كبسولة الفضاء التى كانت تقل الرائدة الأمريكية التى تبلغ من العمر 41 عاما فى قازاخستان فى السادس من فبراير شباط بعد رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، أتمت خلالها مهمة استغرقت 328 يوما مسجلة رقما قياسيا لأطول فترة إقامة لامرأة فى الفضاء.

وانضمت كوك المهندسة المولودة فى ولاية نورث كارولاينا إلى فريق رواد الفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عام 2013 وقادت أيضا أول عملية سير فى الفضاء جميع أفراد طاقمها من النساء عام 2019.