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فيديو.. لحظة انفجار بركان فى إندونيسيا لارتفاع 2000 متر

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:36 ص
فيديو.. لحظة انفجار بركان فى إندونيسيا لارتفاع 2000 متر بركان - ارشيفيه
هند المغربي

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سجلت إحدى الكاميرات في إندونيسيا مقطع فيديو للحظة إنفجار بركان ليرتفع لأكثر من 2000 متر، وفق موقع " روسيا اليوم "، حيث بدأ بركان جبل ميرابي فى جزيرة جاوة الإندونيسية ثورانه الخميس، بنفث رماد وصل ارتفاعه إلى ألفي متر.

كان آخر ثوران لبركان جبل ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترا قد وقع عام 2010، إذ لقي أكثر من 340 شخصا حتفهم، وهجّر أكثر من 60 ألفا من مناطقهم.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن بركانا ثار في احدى الجزر جنوب غرب البلاد، ورصدت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدفقات الحمم البركانية لأول مرة منذ 29 يناير من العام الماضى لتبلغ 900 متر جنوب غرب فوهة البركان، بينما انطلق الرماد والدخان المنبعق منه فى الهواء على ارتفاع حوالى 7 آلاف متر عند ثوران البركان فى جبل شينداك بجزيرة كوتشينورابو.

وأضافت أن الصخور تحركت مسافة 600 متر من فوهة البركان.. وأبقت الهيئة على مستوى التأهب عند الدرجة الثالثة من مقياس يتألف من 5 درجات- والذى يمنع المتسلقين من تسلق الجبل.

وحذرت هيئة الأرصاد فى اليابان من احتمالية أن تتضرر المناطق الواقعة على بعد كيلومترين من فوهة البركان بصخور وتدفقات الحمم البركانية، مضيفة أن الرماد البركانى والصخور الصغيرة يمكن أن تتحرك فى اتجاه الرياح.


بركان

اندونيسيا

جزيرة جاوة

جبل ميرابي

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