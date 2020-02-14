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الجمعة، 14 فبراير 2020 08:57 م
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فيديو .. طيار أمريكى يقدم خاتم الخطوبة لحبيبته عبر الفضاء

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:26 م
فيديو .. طيار أمريكى يقدم خاتم الخطوبة لحبيبته عبر الفضاء تقديم خاتم الخطوبة عبر الفضاء
هند المغربي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى على نطاق واسع، مقطع فيديو لطيار في سلاح الجو الأمريكي ، قام بعرض الزواج وتقديم خاتم الخطوبة في لقطات مذهلة عبر الفضاء .

خطوبة 3

حيث أطلق ستيوارت شيبي ، طيار فى سلاح الجو الأمريكي خاتم خطوبة لأكثر من 90 ألف قدم في الجو يعرض الزواج على حبيبته

https://youtu.be/22FtHdVJ7hE

وخطط  الكابتن ستيوارت شيبي، من ولاية ميسوري، وشريكته ماري ليزمان، مع بعض الأصدقاء، في البداية، للمشاركة في تحد لإرسال ميدالية ترتفع في السماء من خلال اتصالها ببالون يستخدم في عمليات الطقس، ولكن، قبل لحظات من تحليق البالون، استبدل شيبي الميدالية بخاتم خطوبة تقليدي، آملا أن يصل إلى خطيبته عند عودة البالون من الفضاء إلى الأرض.

خطوبة

وقال شيبي ،  وهو كابتن طائرة من طراز B-2 Spirit Stealth Bomber، والتابع للأسطول 393rd Bomb Squadron  في قاعدة ويتمان الجوية في ميسوري، إنه اعتمد على خبراته في الهندسة الجوية والتدريب التجريبي على الطيران للقيام بهذه الخطوة المثيرة.، مضيفا أنه اختبر الطريقة عدة مرات بإطلاق عملات معدنية في الجو، حتى شعر بالثقة الكافية للقيام بعرض الزواج بهذه الطريقة.

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وأشار إلى أنه "إذا حدث خطأ ما، فسيفشل كل شيء"، إلا أنه خلال الفيديو الذي يظهر لقطات من الرحلة المثيرة، يبدأ البالون بالارتفاع في السماء ليصل إلى علو شاهق فوق طبقة من الغيوم مع سماء زرقاء، ويستمر في الصعود إلى أعلى ليصل إلى مسافة تزيد عن 90 ألف قدم. ويمكن رؤية الخاتم يحلق فوق انحناء الأرض في لقطة مذهلة، ثم ينهار البالون ويعود مجددا إلى الأرض، بالاعتماد على نظام GPS، ويهبط في حقل ذرة قريب، حيث تلتقطه ليزمان، لتشاهد خاتم الخطوبة.

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وتظهر اللقطات في النهاية، احتفال شيبي بنجاح خطته فضلا عن قبول مقترحه من قبل حبيبته،ويشار إلى أن بالونات الطقس تستخدم عادة لجمع بيانات عن الضغط الجوي وسرعة الرياح والرطوبة

 

 


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امريكا

خاتم زواج

فضاء

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