عاطل يعترف بالاتجار فى المواد المخدرة بعد ضبطه بالشرابية

كتب عبد الله محمود

كشف عاطل متهم بحيازة كيلو و445 جرام فودو فى منطقة الشرابية، باعترافات تفصيلية امام نيابة شمال القاهرة الكلية ، والذى أكد انه معتاد ترويج واتجار المواد المخدرة، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة طائلة من ورائها.

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة معه، أنه اتخذ من مسكنه مكانا لتخزين المواد المخدرة، بالإضافة إلى اتخاذه منطقته وكرا له لممارسة نشاطه الإجرامي فى ترويج وتوزيع المواد المخدرة، مضيفا أن مكسربه اليومى من تجارته غير المشروعة بترويج وتوزيع المواد المخدرة كان يتعدى 2000 جنيه .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "م أ" 43 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 1651 فئة " ب "، والسابق اتهامه فى 10 قضايا أخرهم 3065 لسنة 2004 محال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 1.445 كيلو فودو، 400 جنسة، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة ارسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

فيما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.