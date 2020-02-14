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طقس الغد شديد البرودة ممطر على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:01 م
طقس الغد شديد البرودة ممطر على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت،  بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة وأمطار خفيفة لمتوسطة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة والرياح نشطة .
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبوره صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجات.
 
ويشهد اليوم الجمعة،  بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة ، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.
 
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبوره صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
 
 
 
 
 

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