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الجمعة، 14 فبراير 2020 08:06 ص
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طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وارتفاع الحرارة بالإمارات

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وارتفاع الحرارة بالإمارات الطقس
وكالات

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تشهد حالة الطقس فى منطقة الخليج، اليوم الجمعة، تباين ملحوظ، حيث تثور الرياح المثير للرمال والأتربة فى المملكة العربية السعودية، بينما تميل درجة الحرارة للارتفاع فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الجوف، الحدود الشمالية، حائل ). فيما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية و الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، رطبا وقد يتشكل ضباب خفيف شرقا وصحوا إلى غائم جزئيا وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر نهارا، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س على البحر.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى وزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين، اليوم الجمعة من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل؛ سيكون بارد نسبياً ومعتدل مع بعض السحب أحياناً خلال النهار.

والرياح شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار.

 


السعودية

الإمارات

البحرين

طقس الخليج

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