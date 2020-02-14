ضبط 1013 عبوة دواء بيطرى مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 1013 عبوة لـ 30 صنف دواء بيطري مخالفة " منتهي الصلاحية – مجهول المصدر، بمراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق الأدوية البيطرية و زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت إدارة الخدمات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

من خلال الحملة تم المرور على 6 مراكز بيع أدوية بيطرية و تحرير 3 محاضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وضـبط 1013 عبوة لـ 30 صنف دواء بيطري مخالف " منتهي الصلاحية – مجهولة المصدر " ، تحرر المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

وفي سياق متصل، تم تحصين 17 ألف و815 رأس ماشية، ضد التهاب الجلد العقدي خلال الأسبوع الأول من الحملة.

و يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية إجراءات التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة تستهدف الفحص الظاهري للحيوانات للتأكد من صحتها ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.

يذكر أن التهاب الجلد العقدي مرض جلدي فيروسي معدي خطير يصيب الأبقار وينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغ الحشرات.