سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1013 عبوة دواء بيطرى مجهولة المصدر بالشرقية

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:11 م
ضبط 1013 عبوة دواء بيطرى مجهولة المصدر بالشرقية المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 1013 عبوة لـ 30 صنف دواء بيطري مخالفة " منتهي الصلاحية – مجهول المصدر، بمراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق الأدوية البيطرية و زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

 

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت إدارة الخدمات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

 

من خلال الحملة تم المرور على 6 مراكز بيع أدوية بيطرية و تحرير 3 محاضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وضـبط 1013 عبوة  لـ  30 صنف  دواء بيطري مخالف " منتهي الصلاحية – مجهولة المصدر " ،  تحرر  المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

 وفي سياق متصل، تم تحصين 17 ألف و815  رأس ماشية، ضد التهاب الجلد العقدي خلال الأسبوع الأول من الحملة.

و يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية إجراءات التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك .

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة تستهدف الفحص الظاهري للحيوانات للتأكد من صحتها ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.

 

يذكر أن التهاب الجلد العقدي مرض جلدي فيروسي معدي خطير يصيب الأبقار وينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغ الحشرات.

 

 


الشرقية

بيطري الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

اخبار الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة