ضبط 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج برئاسة الرائد عزت سليمان رئيس وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على 9 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل منزل عامل تم ضبطه بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل بالاشتراك مع آخرين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

وعلى الفور تم إخطار اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وقاده المقدم محمد سليمان مفتش مباحث المركز والرائد عزت سليمان رئيس مباحث المركز، وتبين تقدم عدد من الأهالى ببلاغ ضد المدعو "حسن.م.م" 51 سنة عامل يقيم دائرة القسم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله.

وانتقل مأمور وضباط القسم وتم ضبط مالك المنزل المذكور وكل من نجله 22 سنة عامل و"على م ع م" 19 سنة عامل و"عبد الوارث ج ن" 41 سنة سائق و"عبد الراضى ف" 30 سنة عامل ويقيمون دائرة القسم وأيمن ا م م 43 سنة عامل وعمر ص م ا 33 سنة عامل ومحمد ف ا ح 18 سنة عامل وكمال ف ا ح 26 سنة عامل ويقيمون دائرة مركز جرجا وعبده ح ع س 44 سنة عامل ويقيم القاهرة وتبين وجود حفرة بقطر 3 أمتار وبعمق 10 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

وبسؤال المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار وتم التحفظ علي الحفر والأدوات المستخدمة وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.