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صور.. فى حفل كامل العدد.. نجوم الأوبرا يتألقون فى ذكرى أم كلثوم بالإسكندرية

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:25 ص
صور.. فى حفل كامل العدد.. نجوم الأوبرا يتألقون فى ذكرى أم كلثوم بالإسكندرية دار أوبرا الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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نظمت  دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ، حفلا فنيا احتفالا بالذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم بحفل فنى كبير بقيادة المايسترو سليم سحاب على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وتضمن البرنامج نخبة من أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها عن العشاق - حبيبى يسعد أوقاته - برضاك - انا في انتظارك - حلم لـ زكريا أحمد ، ألف ليلة و ليلة - سيرة حب لـ بليغ حمدي ، فكروني - موسيقي دارت الايام لـ محمد عبدالوهاب ، شمس الأصيل لـ رياض السنباطي وللصبر حدود لـ محمد الموجى.. أداء مي فاروق ، عفاف رضا ، المغربية أسما لزرق.

وامتلات جنبات المسرح بجمهور الثغر المتذوق للفنون الراقية فى ليلة فنية ساهرة ، حيث  دار الأوبرا المصرية تنظم عدد من الفعاليات لاحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق التى تعد احد أهم الشخصيات البارزة فى مجال الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.

من جهه أخرى ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتجهيز جميع مسارح الدولة لخدمة ذوي القدرات الخاصة وكبار السن ، بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في تفعيل خدمة الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة في جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وأكد مجدى صابر رئيس الاوبرا ، أن الخدمة الجديدة تم تطبيقها فعليا بشكل يتناسب مع طبيعة المسارح ودون التسبب فى تغيير معالمها واضاف انها تاتى للتيسير على الزوار خاصة بعد الاقبال الجماهيرى الكبير على العروض المتنوعة.

المايسترو
المايسترو

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

حفل الاوبرا بالاسكندرية
حفل الاوبرا بالاسكندرية

 

حفل ام كلثوم
حفل ام كلثوم
حفل عيد الحب
حفل عيد الحب
دار اوبرا الاسكندرية
دار أوبرا الإسكندرية
فقرات الحفل
فقرات الحفل

 

 


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