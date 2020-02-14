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لمناهضة الهجرة غير الشرعية..

صور.. القومى للمرأة بالغربية: استهداف 880 ألف مواطن بحملة مراكب النجاة

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:35 ص
صور.. القومى للمرأة بالغربية: استهداف 880 ألف مواطن بحملة مراكب النجاة حملة مراكب النجاة
الغربية عادل ضرة

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اكدت الدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية أن (حملة مراكب النجاة.. مناهضة الهجرة غير الشرعية) قد اختتمت أعمالها وشهدت الحملة العديد من الفعاليات و الأنشطة، حيث استمرت على مدار اسبوع كامل فى إطار مشاركة المجلس القومى للمرأة فى المبادرة" الرئاسية "مراكب النجاة" التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و التى تتم تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، و تحت رعاية الدكتور طارق طارق رحمى محافظ الغربية، و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة.

بدأت الحملة بتدريب 332 رائدة ريفية من مديرية الشئون الصحية و مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ،وتم خلالها تدريبهن على رسائل الحملة ومنها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و التعريف بالبدائل الايجابيه الامنه و الفرص المتاحة بجهاز تنمية المشروعات و فرص ريادة الاعمال و التعريف بالمشروعات القومية و فرص العمل المتاحة بها.

كما تضمن الجزء الثانى من الحملة القيام بطرق ابواب السيدات فى قرى ومراكز محافظة الغربية الثمانية حيث تم استهداف 880 ألف سيدة و فتاة و رجل من خلال الرائدات الريفيات و المتطوعين وأعضاء فرع المجلس القومى للمراة بالغربية.

و شملت حملة طرق الابواب تنفيذ (10)ندوات غطت مراكز المحافظة و القرى الاكثر احتياجا و القرى الاعلى فى نسب الهجرة غير الشرعية ،بالاضافة إلى عرض رسائل الحملة على الشاشات الاعلانيه بمدينة طنطا .

و قد اشادت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية بالعمل الجماعى الجاد لعضوات الفرع و كذلك وجهت الشكر للجهات الشريكة التى ساهمت فى نجاح الحملة و بخاصة رؤساء مراكز ومدن المحافظى والسادة وكلاء وزارات الشئون الصحية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والجهاز الإدارى بالمحافظة تحت رعاية  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

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