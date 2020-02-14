صور.. القومى للمرأة بالغربية: استهداف 880 ألف مواطن بحملة مراكب النجاة

اكدت الدكتورة صفاء مرعى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية أن (حملة مراكب النجاة.. مناهضة الهجرة غير الشرعية) قد اختتمت أعمالها وشهدت الحملة العديد من الفعاليات و الأنشطة، حيث استمرت على مدار اسبوع كامل فى إطار مشاركة المجلس القومى للمرأة فى المبادرة" الرئاسية "مراكب النجاة" التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و التى تتم تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، و تحت رعاية الدكتور طارق طارق رحمى محافظ الغربية، و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة.
بدأت الحملة بتدريب 332 رائدة ريفية من مديرية الشئون الصحية و مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ،وتم خلالها تدريبهن على رسائل الحملة ومنها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و التعريف بالبدائل الايجابيه الامنه و الفرص المتاحة بجهاز تنمية المشروعات و فرص ريادة الاعمال و التعريف بالمشروعات القومية و فرص العمل المتاحة بها.
كما تضمن الجزء الثانى من الحملة القيام بطرق ابواب السيدات فى قرى ومراكز محافظة الغربية الثمانية حيث تم استهداف 880 ألف سيدة و فتاة و رجل من خلال الرائدات الريفيات و المتطوعين وأعضاء فرع المجلس القومى للمراة بالغربية.
و شملت حملة طرق الابواب تنفيذ (10)ندوات غطت مراكز المحافظة و القرى الاكثر احتياجا و القرى الاعلى فى نسب الهجرة غير الشرعية ،بالاضافة إلى عرض رسائل الحملة على الشاشات الاعلانيه بمدينة طنطا .
و قد اشادت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية بالعمل الجماعى الجاد لعضوات الفرع و كذلك وجهت الشكر للجهات الشريكة التى ساهمت فى نجاح الحملة و بخاصة رؤساء مراكز ومدن المحافظى والسادة وكلاء وزارات الشئون الصحية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والجهاز الإدارى بالمحافظة تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
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