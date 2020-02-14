سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صوت أمريكا: تفاؤل بين مفاوضى مصر والسودان وإثيوبيا بحل لأزمة سد النهضة

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:06 م
صوت أمريكا: تفاؤل بين مفاوضى مصر والسودان وإثيوبيا بحل لأزمة سد النهضة
ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت إذاعة صوت أمريكا إن المفاوضين من مصر والسودان وإثيوبيا يشعرون بالتفاؤل بشأن التوصل إلى حل فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وأشارت الإذاعة الأمريكية إلى أن وفودا من الدول الثلاث تواصل التفاوض على قضايا متعلقة باستخدام المياه.

وبعد يومين من الاجتماعات فى واشنطن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه إن الفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق نهائى سيتم مراجعته من قبل قادة مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفين منوتشين إن الولايات المتحدة، وبدعم فنى من البنك الدولى، قد وافقت على تسهيل الإعداد لاتقاق نهائى ليتم النظر فيه من قبل وزراء وقادة الدول الثلاث لإبرامها بحلو نهاية الشهر الجارى.

 وأشارت صوت أمريكا إلى أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الذى يقوم بجولة الآن تشمل أنجولا وإثيوبيا والسنغال، يقول إنه يراقب عن كثب المفاوضات. 

وصرح للإذاعة الأمريكية على متن طائرته: "لقد مررت والتقيت بالمصريين والسودانيين والإثيوبيين بالأمس لتشجيعهم على إحراز تقدم حول هذا، لضمان أن يحصل الجميع على المياه التى يحتاجونها".

من ناحية أخرى، نقلت صوت أمريكا عن وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس قوله إن بلاده تغادر الاجتماعات وهى تشعر بالتفاؤل.

وأضاف أنه عليه القول بأنه تم إحراز تقدم هائل ويتعلق يشكل أساسى بكيفية ملء السد فى البداية وكيفية تشغيله. وتابع فى السودان يرون السد كفرصة ممكنة للتعاون الإقليمى.

وأشار عباس إلى أن هناك تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية للسد على السودان؛ الإيجابية ستكون تنظيم تدفق المياه، مما يجعل منسوب الماء ثابتا إلى حد ما على النيل الأزرق، بينما يتمثل الجانب السلبى فى أنه يمكن أن يؤثر على المزارعين الذين يمارسون زراعة السهول الفيضية فى المناطق التى تتسرب فيها المياه على ضفاف النيل.

وقال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية السابق إنه يود أن يرى السد كوسيلة للتكامل الإقليمى بما فى ذلك دمج شبكات الكهرباء فى الدول الثلاث.

 وقال إن مصر والسودان على وشك الانتهاء من شبكات الكهرباء.

 وأضاف حجازى أنه متفائل بحذر بشان المحادثات، لكنه يأمل أن تنظر جميع الأطراف إلى الصورة الأكبر للازدهار الإقليمى بدلا من مصالحها الضيقة.

 

 


مصر

السودان

اثيوبيا

سد النهضة

مفاوضات سد النهضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة