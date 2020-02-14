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صحة الأقصر: تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 16 فبراير الجارى

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:00 ص
صحة الأقصر: تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال 16 فبراير الجارى تطعيم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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انتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، من التجهيزات والاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الىي ستنطلق الأحد المقبل، وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، وذلك من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.

وأكد الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحى بالأقصر، أنه تقرر مع عودة التلاميذ والطلبة للمدارس مع بدء الفصل الدراسى الثانى، البدء فى فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الابتدائية، والتى تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

وفي نفس السياق وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية أيام السبت 15 فبراير الجارى، والأحد 16 فبراير الجارى، فى مقر الساحة الإبراهيمية بعزبة الحوامد بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.

ومن جانبه قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات "العظام - الأسنان - جراحة الأطفال - تنظيم الأسرة – الباطنة - الجلدية - الأنف والأذن"، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

 

 

 


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