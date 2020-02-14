صحة أسوان تنهى استعداداتها لبدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 16 فبراير

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان، أن مديرية الشئون الصحية جاهزة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بطاقم عمل يضم 355 فريق و21 مشرف إدارة و 8 مشرفين على مستوى مديرية الشئون الصحية بأسوان، ومن خلال 3 مكاتب صحة و33 وحدة صحية وأنه مستهدف تطعيم 74917 طفل بإدارة أسوان الصحية.

وأشار مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان لـ " اليوم السابع" إلى أنه تم توفير 4407 زجاجة تطعيم بالإضافة إلي مشاركة 680 طالب وطالبة من مدارس التمريض المختلفة بمدينة أسوان، ففي مدرسة النفق بنين 127 طالب، ومدرسة الرمد بنين 116طالب، ومدرسة التأمين الصحي بنات 74 طالبة، ومدرسة فوزية حامد بنات 363 طالب وطالبة، كما تم توفير طاقم سيارات يضم 27 سيارة، وذلك لنقل الفرق والإشراف عليها.

وأكد الدكتور نجيب، أن الجهود والاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجرى عن طريق تدريب جميع الفرق العاملين بالحملة وطلبة مدارس التمريض وتجهيز سلسلة التبريد بالوحدات الصحية من حوامل طعوم وأكياس تبريد وتوزيع مستلزمات الحملة من بوسترات وكراسات وكروت تعريف أو عمل توعية عن طريق الثقافة الصحية.

وأضاف الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان، أنه يتم مخاطبة جميع الجهات فى المحافظة للتعاون مع الفرق أثناء العمل كما تم تعليق لافتات للإعلان عن الحملة بجميع ميادين وشوارع أسوان.

وفى سياق متصل تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان استعداداتها لإنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، حيث تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة فى أعمال الحملة، والتى تستهدف تطعيم 252363 طفل على مستوى محافظة أسوان، وفى نفس السياق أيضا تتواصل أعمال تركيب اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين، حيث قام فريق الوقائي بإدارة أسوان الصحية، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان، بنشر وتركيب اللافتات في شوارع مدينة أسوان الرئيسية والفرعية .

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، من خلال الدعاية اللازمة للحملة، واستغلال وجود عدد من الفنانين ونجوم السينما بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، للدعاية للحملة القومية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم التنسيق مع بعض الفنانين المشاركين فى مهرجان المرأة بأسوان لالتقاط صور دعائية للحملة، وفى نفس السياق يواصل الفريق الوقائى بالمديرية الدعاية اللازمة قبل انطلاق الحملة من خلال تركيب ونشر اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين فى إطار تواصل جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة الطب الوقائى بالمديرية قامت بتجهيز وتدريب عدد 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة فى أعمال الحملة، والتى تستهدف تطعيم 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020 .