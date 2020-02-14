صائب عريقات يدعو الحكومة البريطانية للتمسك بمواقفها الثابتة حول الاستيطان

رام الله /أ ش أ/

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة ، الحكومة البريطانية إلى عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلى حول المستوطنات، والتمسك بمواقف المملكة المتحدة الثابتة باعتبار الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى وضم الأراضى الفلسطينية والمستوطنات، غير شرعى ومخالفا للقانون الدولي.

وقال عريقات - فى بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن المواقف الأخيرة لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، يؤكدان مواقف بريطانيا على اعتبار الاستيطان الإسرائيلى غير شرعي.

وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية قد كشفت اليوم أن إسرائيل تقدمت بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان ، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والتى ستدخل حيز التنفيذ فى يناير من العام المقبل، بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة ، فإن الاتفاقية التى أعدت قبل خروج بريطانيا بفترة طويلة، تمت كتابتها بنفس شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والذى يعتبر بدوره المستوطنات والجولان مناطق محتلة، ويرفض شملها فى أى اتفاقيات مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدث مع نظيره البريطانى بوريس جونسون حول القضية، ووفقًا لذات الصحيفة فإن وزير الاقتصاد الإسرائيلى إيلى كوهين اتصل بنظيره البريطانى كونور بيرنز وطلب منه تحديث الاتفاقية.