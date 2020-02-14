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سقوط عامل بحوزته 1920 قرص مخدر قبل بيعهم لعملائه فى القاهرة

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:14 م
سقوط عامل بحوزته 1920 قرص مخدر قبل بيعهم لعملائه فى القاهرة أقراص مخدرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود _ عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على عامل ضبط بحوزته 1920 قرص من مخدر ليريكا فى كمين السماد التابع لتأمين الطرق والمنافذ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة من مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين السماد دائرة قسم شرطة الساحل، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط" م. ف. ع" 28 سنة عامل زراعي ومقيم إيتاي البارود / بحيرة.

 

وعثر بحوزته على 1920 قرص من عقار " ليريكا " المخدر، مبلغ مالي 330 جنيه، هاتف محمول"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط  إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة ، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن، من ضبط عاطلين بحوزتهم 5 الآف قرص مخدر و775جرام حشيش بمنطقتى المطرية والمرج قبل ترويجهم على عملائهم وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "ا. ش. م" ، 36 سنة،  عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة  والسابق اتھامھ في القضیة رقم 10496 لسنة 2007م المطریة"مشاجرة و ضرب حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول  وبحوزتھ  5000 قرص مخدر ،55 ألف جنيه، هاتف محمول ، كتر، ، وبمواجھتھ اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجا، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

 

 كما تمكنوا من ضبط" ا. س" ، 28 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المرج الغیر مشروعة والھاتف المحمول لتسھیل الاتصال بعملائھ والسابق اتھامھ في قضیتین أخرھما 25317 لسنة 2016م المرج " مخدرات " اثناء تواجده بمنطقة سكنھ بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتھ  كمیة من الحشیش المخدر وزنت 775 جرام ،  1000 جنیھ ،  بمواجھتھ اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتھ الغیر مشروعة و تم تحریر المحاضر اللازمة  والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

 

 


مباحث القاهرة

حيازه اقراص مخدرة

امن ومنافذ

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