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سقوط صاحبى مخزنين بحوزتهما 114 طن منتجات عطارة مجهولة المصدر فى الجمالية

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:12 م
سقوط صاحبى مخزنين بحوزتهما 114 طن منتجات عطارة مجهولة المصدر فى الجمالية ضبط مصنع_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة، فى القبض على صاحبى مخزنين عطارة بداخلهم 114 طن منتجات عطارة فى الجمالية، قبل بيعهم على المواطنين بالغش لكسب الأموال، وتحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير إدارة تموين العاصمة، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد العطارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة  الجمالية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (27,170 طن مواد عطارة "زعتر- كركديه- سلمكة- ينسون- كمون- خروب- عرق سوس- ورق لورى- دوم- زبيب") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر".

 

كما تمكنت حملة تموين لمباحث القاهرة، فى القبض على المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة الجمالية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (86,800 طن "مواد عطارة") معبأة داخل شكائر وعبوات غير مسجلة بوزارة الصحة بدون مستندات مجهولة المصدر .

تأتى تلك الحملات انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

 

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مستودع لبيعه 500 اسطوانة بوتجاز أزيد من اسعارها الأصلية بالسيدة زينب ، وتحرر محضر بالواقعة.

 

ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (500) أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (67500) جنيهاً تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وعلى جانب آخر، سقط فى ايدى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع فى منشأة ناصر، وبحوزته 270 ألف متر اسلاك كهربائية مغشوشة وتحرر محضر بالواقعة.

 

 


مباحث القاهرة

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