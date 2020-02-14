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رئيس الوزراء التونسى المكلف يؤجل الإعلان عن تشكيل الحكومة

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:48 م
رئيس الوزراء التونسى المكلف يؤجل الإعلان عن تشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسى المكلف
تونس أ ش أ

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أرجأ رئيس الوزراء التونسى المكلف إلياس الفخفاخ، الإعلان عن الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى يوم غد السبت بدلا من اليوم الجمعة كما كان مقررا.

وقال الفخفاخ، عقب لقاء الرئيس التونسى قيس سعيد مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج إنه "حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة فى أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت على الساعة السادسة مساء، وذلك لمزيد التشاور والتدقيق فى بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة".

وكلف الرئيس التونسى فى العشرين من يناير الماضى إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة فى غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.

وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة فى تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملى مرشح حزب "حركة النهضة"، الفائز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة فى التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان فى العاشر من يناير الماضى بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذى ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية فى حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.

 


رئيس الوزراء التونسى المكلف

تونس

أخبار تونس

تشكيل الحكومة التونسية

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