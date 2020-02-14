سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: العلاج المبكر للفصام لا يؤدى إلى إبطاء تقدم المرض

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:00 م
دراسة: العلاج المبكر للفصام لا يؤدى إلى إبطاء تقدم المرض الفصام
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الدراسة التي أجرتها جامعة ستوني بروك أنه على الرغم من الرأي السائد بأن التدخل المبكر في مرض انفصام الشخصية يبطئ أو يوقف التدهور العقلي ، فإن أولئك الذين يتلقون تدخلاً مبكرًا يواجهون في النهاية نفس المشكلات مثل أولئك الذين بدأ علاجهم لاحقًا.

تشير النتيجة ، المنشورة مؤخراً في المجلة الأمريكية للطب النفسي ، إلى أن دراسات الفصام يجب أن تأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي عانى فيها المشاركون في الدراسة من أعراض ، وإلا فقد تبدو العلاجات أكثر فاعلية مما هي عليه بالفعل.

وقالت المؤلفة الرئيسية كاثرين جوناس ، أستاذة الطب النفسي في كلية النهضة للطب بجامعة ستوني بروك: "اكتشافنا غير بديهي إلى حد ما، وكان هناك قدر كبير من الأدلة التي تشير إلى أنه إذا تم إدخال الأشخاص الذين يخضعون لأول حلقة ذهانية إلى العلاج في أقرب وقت ممكن، فيمكنك تجنب مشكلات صحية لا رجعة فيها"، حسبما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”.

وتابعت "جوناس": "لكن وجدنا أنه إذا قارنت الأشخاص الذين خضعوا للعلاج مبكرًا بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك ، فإن مجموعة العلاج المبكر لا تظهر  نتائج أفضل، لأنهم غالبًا ما يكونون أصغر سنا ، ولم يكونوا مرضى".

وتشير جوناس وزملاؤه إلى أن العلاج الدوائي والنفسي الشامل قد أثبت فعاليته في تقليل الأعراض وتحسين نوعية الحياة في الفصام، ومع ذلك ، فإن العديد من المرضى في الولايات المتحدة لا يحصلون على هذه العلاجات.

ويتلقى معظمهم فقط الأدوية المضادة للذهان ، والتي تساعد في الهلوسة والأوهام ولكن ليس مع أعراض أخرى، لذلك ، يحذرون من أنه في حين أن البدء في العلاج كالمعتاد  في وقت سابق قد لا يوقف عملية المرض ، فقد ثبت أن الرعاية الشاملة والمستدامة تعمل على تحسين الصحة العقلية الشاملة لمن يعانون من مرض انفصام الشخصية.

 


الفصام

علاج الفصام

اعراض الفصام

اسباب الفصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

صور.. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر

صور.. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر

فيديو .. مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الافريقي

فيديو .. مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الافريقي

بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب

بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب

وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة