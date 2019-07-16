سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

العلاقات الاجتماعية الجيدة والصداقات تنشط المخ وتقلل خطر الخرف

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:00 م
العلاقات الاجتماعية الجيدة والصداقات تنشط المخ وتقلل خطر الخرف الخرف - ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 يدعم بحث جديد فكرة أن الأنشطة الاجتماعية تساعد على تجنب التدهور العقلى مع تقدمك فى العمر.

ووجدت الدراسة أن كبار السن، الذين لديهم مستويات عالية من البروتين المرتبط بمرض الزهايمر فى أدمغتهم، كانوا قادرين على إبطاء أى تدهور عقلى إذا خرجوا واجتمعوا بانتظام.

لذلك، قالت الدكتورة نانسى دونوفان، رئيس قسم الطب النفسى للشيخوخة فى مستشفى النساء فى بوسطن :" قد تكون المشاركة الاجتماعية علامة مهمة على الصمود لدى كبار السن المعرضين لخطر الإصابة بالخرف".

وعكف الباحثون على تحليل بيانات 217 رجلا وسيدة تراوحت أعمارهم ما بين 63 إلى 89 عاما، وشدد الباحثون على أن هذه الدراسة تهدف إلى العلامات المبكرة لمرض الزهايمر".

الخرف
الخرف

وبدأ المشاركون فى الدراسة دون أى دليل على حدوث تدهور عقلى، لكن البعض منهم يعانى من مستويات مرتفعة من بروتين "بيتا أميلويد"، وهو السمة المميزة لمرض الزهايمر الذى يمكن اكتشافه فى فحوصات الدماغ.

وقام الباحثون بتقييم مستويات المشاركة الاجتماعية لكبار السن (مثل قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة، القيام بعمل تطوعي)، وتحليل وقياس وظائفهم العقلية والإدراكية فى بداية الدراسة، ومرة أخرى بعد ثلاث سنوات.

وأظهرت النتائج أن كبار السن من ذوى المستويات العالية من بيتا اميلويد، والذين يعانون من مستويات منخفضة من المشاركة الاجتماعية فى البداية لديهم تدهورعقلى أكبربعد ثلاث سنوات من أولئك الذين كانوا ناشطين اجتماعيا.ولديهم صداقات 


الخرف

كبار السن

مرض الزهايمر

فحوصات الدماغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة