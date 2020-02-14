خادمة تعترف بسرقة مشغولات ذهبية من شقة صاحب شركة بعد مغافلة زوجته

كتب عبد الرحمن سيد

اعترفت ربة منزل أمام رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، بسرقتها مشغولات ذهبية من صاحب شركة استيراد وتصدير في منطقة النزهة، لمرورها بضائقة مالية بعدما غافلت صاحب الشقة واستولت على مشغولات خاصة بزوجته، وتم القبض عليها وقامت بالإرشاد عن كافة المسروقات التي قامت بوضعها داخل مسكنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، يفيد أن "ي.ح.ع" 39 سنة رئيس مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير، باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن (2 حلق، سلسلة )، وكذلك (أنسيال، خاتم) ألماظ من داخل غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليه "أ.ع.ع" 40 سنة عاطلة ومقيمة عزبة عثمان شبرا الخيمة بالقليوبية والسابق اتهامها في قضيتين أخرهما 471 لسنة 2014 الشيخ زايد بالجيزة " سرقة متنوعة " والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 22633 لسنة 2012 شبرا الخيمة بالقليوبية " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 3/11/2018.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات، واتهمها بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.