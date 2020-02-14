جهاز جديد لزراعة القلب يبقى الأعضاء المتبرع بها حية 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

بفضل التطور التكنولوجى فى المجال الطبى، أصبحت عمليات زراعة القلب تتمتع بكثير من المرونة والسهولة، فقد أصبح هناك أمل لمرضى زرع الأعضاء، بعد ابتكار جهاز قد يبقي القلب على قيد الحياة لمدة 24 ساعة.

في الوقت الحالي ، يمكن للقلب المتبرع به عادة أن يستمر حوالي 4 ساعات فقط حيث يتم نقله إلى الشخص الذي يحتاج إليه، ولكن من خلال ضخ السوائل عبر الأوعية الدموية، واستخدام نبضات الأكسجين التي تحاكي دقات القلب ، تمكن العلماء فى تجربة من الحفاظ على قلوب الخنازير لمدة 24 ساعة.

تظهر أحدث الأرقام كما عرضها تقرير "الديلى ميل" أن هناك 328 شخصًا في المملكة المتحدة على قائمة انتظار القلب ، بما في ذلك 39 طفلًا.يجبر الكثيرون على الانتظار حتى يفوت الأوان ، وتشير الأرقام إلى أن حوالي ثلاثة أرباع القلوب المتبرع بها لا يمكن استخدامها في المملكة المتحدة.

وقدم الدكتور رافائيل فيرازا ، من جامعة تكساس للصحة في سان أنطونيو ، النتائج التي توصل إليها على قلوب الخنازير ، والتي لا تزال تبدو مؤكسجة بخلايا قابلة للحياة بعد 24 ساعة ، وذلك في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتقدم العلمي في سياتل.

وقال: "تم نقل القلب الأول منذ أكثر من 50 عامًا عن طريق وضعه على الجليد ، وبعد عدة عقود يتم ذلك بنفس الطريقة.ولكن أن تكون قادرًا على الحفاظ على استمرار القلب لمدة 24 ساعة يعني أنه يمكنك نقله في أي مكان تقريبًا في العالم ، وهذا يمكن أن ينقذ حياة العديد من الناس".



ما هى عملية زراعة القلب

عملية زرع القلب هي عملية استبدال القلب التالف بقلب سليم من متبرع توفي مؤخرًا، وقد يوصى به عندما تكون حياة الشخص في خطر لأن القلب لم يعد يعمل بشكل فعال.



لماذا تتم عمليات زرع القلب

يمكن إجراء عملية زرع القلب إذا كنت تعاني من قصور حاد في القلب ولم تساعد العلاجات الطبية، وتشمل الحالات التي قد تتطلب في النهاية عملية زرع قلب ما يلي:

أمراض القلب التاجية - عندما تراكم المواد الدهنية في الشرايين التي تغذي القلب ، والتي تسد أو توقف تدفق الدم إلى القلب.

اعتلال عضلة القلب - حيث أصبحت جدران القلب ممتدة أو سميكة أو صلبة.

أمراض القلب الخلقية - عيوب خلقية تؤثر على طريقة عمل القلب الطبيعية.



ماذا يحدث خلال عملية زرع القلب؟

يجب إجراء عملية زرع القلب في أسرع وقت ممكن بعد توفر القلب المانح، حيث يتم تنفيذ الإجراء تحت التخدير العام ، حيث أنت نائم.

أثناء تنفيذه ، سيتم استخدام جهاز الالتفافية للقلب للحفاظ على الدورة الدموية بالدم الغني بالأكسجين.

يتم إجراء قطع في منتصف الصدر. ثم تتم إزالة القلب الخاص بك ، ويتم توصيل القلب المانحة إلى الشرايين والأوردة الرئيسية، ويجب أن يبدأ القلب الجديد بالضرب بشكل طبيعي.



