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تفاصيل جديدة فى واقعة صرف مكافآت لطباخ بجامعة الزقازيق رغم الحكم بحبسه

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:39 م
تفاصيل جديدة فى واقعة صرف مكافآت لطباخ بجامعة الزقازيق رغم الحكم بحبسه أحمد عبدالستار - أمين عام الجامعة
الشرقية – فريق المحافظات

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أثارت واقعة صرف مرتب طباخ بجامعة الزقازيق رغم حكم المحكمة بحبسه أزمة كبيرة داخل الجامعة.

ولقى الموضوع اهتماما كبيرا من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة حيث أمر بتشكيل لجنة عاجلة لبحث الموقف ومعرفة هل هناك أخطاء ارتكبها موظفون الجامعة من عدمه، وتوضيح كيف يحصل الطباخ المحبوس على مرتبه لمدة 3 شهور أخرهم شهر يناير من العام الجارى.

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وقال الدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، إن الدكتور عثمان شعلان أعطى أوامره بتشكيل لجنة موسعة لفحص ملف الطباخ المعين بمستشفيات جامعة الزقازيق وأنه تم فحص ملف الطباخ عابر محمد مصطفى سيد أحمد بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بالعمل فى قسمي التعليم والمستشفيات الجامعية.

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وتبين أن المذكور يعمل بوظيفة طباخ بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة وتتبع إدارة العلاقات العامة وتم ندبه من مستشفيات الجامعة فى عهد الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة السابق وتم إلغاء انتدابه فى عهد الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة الحالى بتاريخ 16/12/2019

وأشار لـ اليوم السابع إلى أنه لا يوجد طباخ خاص لرئيس الجامعة ولا لأي أحد من قيادات الجامعة وتم إخطار الجامعة بحبسه بحكم جنائي نهائي فى 24/12/2019 (إدارة بمستشفيات).

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وعليه تم إحالة الحكم إلى إدارة الشؤون القانونية فى حينه والتى انتهت إلى وقفه عن العمل واعتمد رئيس الجامعة رأي المستشار القانوني بتاريخ 26/1/2020

وعليه صدر الأمر التنفيذى رقم 2907 بتاريخ 26/1/2020 بحرمان الطباخ من كامل أجره اعتبارا من 19/11/2019 وهو تاريخ حبسه تطبيقا لنص المادة 24 من قانون 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية وإحالة الطباخ وكافة أوراقه إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق للفصل فى مسئوليته التأديبية حين عودته للعمل بالمستشفيات.

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وأوضح أمين عام الجامعة: اللجنة التي عقدت تحت رئاستي فحصت موضوع المكافآت ووجدت أنه تم صرف مكافأة 500 جنيه الطباخ في إطار القانون حيث الصرف أن يكون الموظف بالعمل فى 6/11/2019 وهذا ينطبق على الطباخ وأن مكافأة الـ90 يوم امتحانات وردت خطأ فى الخطاب المرسل إلى إدارة المستشفيات حيث تم تحرير استمارة للصرف له ولجميع العاملين بالجامعة ولم يتم الصرف حتي تاريخه انتظارا لقرار السلطة المختصة وتدبير الموارد المالية يتم الصرف من الموارد الذاتية وتم سحب اسم المذكور من الاستمارة .

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وأشار أمين عام الجامعة إلى أنه بالنسبة لمرتب شهر ديسمبر ويناير  فقد تم الصرف بسبب أن إيقاف المرتب يتم بإجراءات قانونية وتحقيق  وهذا ما تم عمله وتم إعتماد رأي المستشار القانوني فى 20/1/2020 من السلطة المختصة في 22/1/2020 وصدر الأمر التنفيذي رقم 2907 بتاريخ 28/1/2020 أما بالنسبة لمكافأة الامتحانات فلم يتم صرف مكافأة الامتحانات عن دور يناير الطباخ.

وحصل "اليوم السابع" على مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ رغم حبسه فى إحدى القضايا.

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وكان قد صدر حكم المحكمة فى القضية رقم 44985 مركز الزقازيق لسنة 2017 والمقيدة برقم 3566 لسنة 2017 ضد المتهم عابر محمد مصطفى سيد أحمد، والذى يعمل طباخا بجامعة الزقازيق وذلك لاتهامه بالشروع فى القتل.

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وحكمت المحكمة بإدانته بتاريخ 19 /11 /2019 وصدر الأمر التنفيذى من الجامعة رقم 2907 لسنة 2020 بوقف المذكور من تاريخ حبسه، وإحالته لمجلس التأديب للعاملين بجامعة الزقازيق، وتم صرف مرتب شهر نوفمبر وديسمبر 2019  وتم صرف مرتب  يناير 2020 وكذا مكافأة 500 للعاملين ومكافأة 90 يوما كمكافأة استثنائية لأعمال المراقبة على امتحانات الطلبة.

 

أحمد عبدالستار - أمين عام الجامعة
أحمد عبدالستار - أمين عام الجامعة

 

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