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تعرف على كيفية الوصول لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة للمرور

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:18 ص
تعرف على كيفية الوصول لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة للمرور المرور-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أعلنت وزارة الداخلية عن موقع مجمع تراخيص القاهرة الجديدة الذي سيتم افتتاحه غداً السبت، من خلال الدخول على https://goo.gl/maps/umtEkgHw1sF9FURA8.

وتقرر نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) إلى (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بشارع محمد فريد - منطقة مشروع سكن مصر - التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، والمقرر افتتاحه وبدء العمل به إعتباراً من السبت ، بدلاً من مواقعهم الحالية.

وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م، والجمعة راحة أسبوعية، وذلك إستمراراً لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، وإستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.

وتيسيراً على المواطنين فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات القاهرة الجديدة ، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر ، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة ، ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم، حيث يتم إستقبال الجماهير من خلال وحدة الإستعلامات بكل طابق.

ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

ويضم المجمع أيضاً شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لإستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع.

والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.


المرور

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وحدة مرور القاهرة الجديدة

نقل تراخيص المرور

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