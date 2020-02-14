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تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:49 م
تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون ورقة بقيمة قدرها 3.4 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 12.2 مليون ورقة، بقيمة قدرها 2.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بحجم تداول بلغ 502.8 ألف ورقة، وبقيمة 629.3 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائي، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1222 ورقة بقيمة 4241 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية  ألف ورقة بقيمة 2140 جنيه للثانية.
 
وكانت شركة سبيد ميديكال، قد أعلنت عن إضافة مؤسسة مالية أجنبية لأول مرة فى هيكل المساهمين بنسبة ملكية 5.8% تقريبًا، وهو "كورونيشن است مانجرز"، وهو واحد من أكبر الصناديق المستقلة لإدارة الأموال فى جنوب أفريقيا ومن أكبر المستثمرين فى الأوراق المالية المصرية بشكل عام ولهم مساهمات رئيسة فى شركة صناعة دواء مصرية كبيرة وكيانات كبيرة أخرى فى السوق المصرى.
 
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.1 مليار جنيه إلى 392.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.1 مليار جنيه إلى 213 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614 مليار جنيه إلى 602 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.8%.
 
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 13859.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 1266.53 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.2% مغلقًا عند مستوى 1384.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.79% مغلقًا عند مستوى 15959.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 12.08% ليغلق عند مستوى 597.44 نقطة.
 
 
 
 

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