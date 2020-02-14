سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعافى 1081 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا الجديد فى الصين

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:17 ص
تعافى 1081 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا الجديد فى الصين المتعافون من فيروس كورونا فى الصين
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الجمعة، عن تعافى 1081 مصابا بفيروس كورونا الجديد، ليصل عدد حالات التعافى إلى 6723 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس الخميس.

86346863_2650795091823705_3680261766891175936_n
 

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت اللجنة الوطنية فى تقريرها اليومى أن 1081 شخصا خرجوا من المستشفى، مضيفة أنه حتى نهاية أمس الخميس، تم الإبلاغ عن 1380 حالة وفاة بسبب المرض و63851 حالة مؤكدة لإصابة بفيروس كورونا الجديد فى 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير فى الصين.

1
 

كانت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، ذكرت على موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد فى الإقليم الواقع فى وسط الصين ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس، وتم اكتشاف 4823 إصابة جديدة فى هوبى، مركز التفشى، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.

ومن جانبها، قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان، إن المنظمة تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه المنظمة، مطالبة القطاعات الحكومية بالمشاركة فى تمويل هذه الاختبارات.

وأضاف ريان، خلال مؤتمر عقدته المنظمة العالمية، أمس الخميس، حول فيروس "كورونا المستجد"، أن المنظمة تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية انتقال الفيروس، معلنا وصول حالات الإصابة خارج الصين وصلت إلى 400 حالة إصابة.

وأوضح أن المنظمة لا تتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة فى عدد الإصابات بالفيروس، فى إشارة منه إلى إعلان الصين، فى وقت سابق اليوم، قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا فى البلاد، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة فى يوم واحد فى هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصين

فيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا القاتل

مقاطعة هوبى

منظمة الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة