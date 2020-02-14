تعافى 1081 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا الجديد فى الصين

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الجمعة، عن تعافى 1081 مصابا بفيروس كورونا الجديد، ليصل عدد حالات التعافى إلى 6723 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس الخميس.





ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت اللجنة الوطنية فى تقريرها اليومى أن 1081 شخصا خرجوا من المستشفى، مضيفة أنه حتى نهاية أمس الخميس، تم الإبلاغ عن 1380 حالة وفاة بسبب المرض و63851 حالة مؤكدة لإصابة بفيروس كورونا الجديد فى 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير فى الصين.





كانت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، ذكرت على موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد فى الإقليم الواقع فى وسط الصين ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس، وتم اكتشاف 4823 إصابة جديدة فى هوبى، مركز التفشى، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.

ومن جانبها، قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان، إن المنظمة تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه المنظمة، مطالبة القطاعات الحكومية بالمشاركة فى تمويل هذه الاختبارات.

وأضاف ريان، خلال مؤتمر عقدته المنظمة العالمية، أمس الخميس، حول فيروس "كورونا المستجد"، أن المنظمة تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية انتقال الفيروس، معلنا وصول حالات الإصابة خارج الصين وصلت إلى 400 حالة إصابة.

وأوضح أن المنظمة لا تتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة فى عدد الإصابات بالفيروس، فى إشارة منه إلى إعلان الصين، فى وقت سابق اليوم، قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا فى البلاد، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة فى يوم واحد فى هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.