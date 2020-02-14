تراجع الناتج الصناعى الأمريكى واستقرار مبيعات التجزئة الأساسية فى يناير

واشنطن – رويترز

قال مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعى للولايات المتحدة انخفض 0.3% فى يناير، إذ ضغط طقس دافئ على غير المعتاد على إنتاج المرافق وأبطأت شركة بوينج إنتاج الطائرات المدنية.

وقال مجلس الاحتياطى إن إنتاج الصناعات التحويلية هبط 0.1% فى يناير، بما يتماشى مع التوقعات، لكن إنتاج ديسمبر جرى تعديله بالخفض إلى زيادة 0.1% من ارتفاع 0.2% فى القراءة السابقة.

وروجع الناتج الصناعى الكلى لديسمبر بالخفض إلى تراجع 0.4% بدلا من نزول 0.3 %.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج الصناعى 0.2% فى يناير، مع توقع هبوط إنتاج الصناعات التحويلية 0.1%، وعلى أساس سنوي، نزل إنتاج المصانع 0.8% فى يناير، تمشيا مع انخفاض سنوى فى الإنتاج الصناعى الكلي.

وتراجع إنتاج المرافق بالولايات المتحدة 0.4 بالمئة فى يناير بعد هبوط 6.2% فى ديسمبر، بينما ارتفع إنتاج المناجم 1.2% فى يناير بعد زيادة 1.5% فى الشهر السابق.

من ناحية أخرى، يبدو أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين شهد مزيدا من التباطؤ فى يناير، إذ تراجعت المبيعات بمتاجر الملابس بأكبر وتيرة منذ 2009، مما قد يزيد المخاوف حيال قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو بوتيرة معتدلة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام لم يطرأ عليها تغير الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات ديسمبر كانون الأول بالخفض لتظهر زيادة 0.2 بالمئة فى ما يعرف بمبيعات التجزئة الأساسية بدلا من صعود 0.5 بالمئة فى القراءة السابقة.

تتسق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل خاص مع مكون إنفاق المستهلكين المستخدم فى حساب الناتج المحلى الإجمالي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3% فى مبيعات التجزئة الأساسية.

يشير ثبات قراءة مبيعات التجزئة الأساسية إلى مزيد من التباطؤ فى إنفاق المستهلكين بعد زخم كبير فى الربع الرابع من 2019.

لكن مبيعات التجزئة الكلية ارتفعت 0.3% فى يناير، وجرى تعديل بيانات ديسمبر بالخفض لتظهر زيادة 0.2% بدلا من ارتفاع 0.3% فى القراءة السابقة.