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كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لجنة الانتخابات المركزية الروسية ببدء الاستعدادات للتصويت فى الاستفتاء الشعبى على تعديلات الدستور الروسي، وذكر الكرملين فى بيان اليوم (الجمعة) بأن الرئيس الروسى وقع مرسوما يتعلق بضرورة ضمان مشاركة مواطنى روسيا فى اتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية، لافتا إلى ضرورة استعداد السلطات العامة والمنظمات للاستفتاء الشعبى بشأن هذه التعديلات.

وكلف بوتين فى مرسومه الرئاسى لجنة الانتخابات المركزية الروسية بتنظيم الاستعدادات للتصويت فى جميع أنحاء روسيا على تعديل الدستور، وذلك عبر تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتطوير نظام الانتخابات وتشغيل وتطوير أدوات الأتمتة والتثقيف القانونى للناخبين والتدريب المهنى لأعضاء اللجان الانتخابية وغيرها من منظمى الانتخابات والاستفتاءات.

يذكرأن، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن استقرار الوضع فى سوريا تحقق بفضل العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية، وذكر المكتب الصحفى للكرملين - فى بيان، أن تصريح الرئيس الروسى جاء خلال تهنئته الدبلوماسيين الروس بمناسبة يوم الدبلوماسية الروسية، وأكد بوتين أن الدبلوماسية الروسية دافعت دائما بحزم وثبات عن مصالح روسيا.. مشيرًا إلى أنه بفضل عمل الخارجية الروسية الفعال بدأ عمل اللجنة الدستورية السورية وتحققت نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبى الآسيوى والعلاقات الخارجية للمجموعة الاقتصادية للمنطقة الأوراسية وتعززت العلاقات التحالفية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ولفت الرئيس الروسى إلى فعالية عمل الدبلوماسيين الروس فى تعزيز التعاون مع الصين والهند وبلدان أخرى في أوراسيا ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن مستوى جديد من الحوار مع دول أفريقيا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا قال السبت إن" القانون الدولى الإنسانى أنشأته البشرية كوسيلة لإحلال السلام، وليس كأداة حرب ونشر دعايات حربية، وأضاف نيبينزيا - خلال جلسة طارئة جديدة عقدها مجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى سوريا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "ثمة سمة مشتركة لكل الجلسات من هذا النوع وهى أنها تعقد وبالصدفة الغريبة، كلما وجد الإرهابيون فى سوريا أنفسهم مهددين وتقوم الحكومة السورية باستعادة سيطرتها على أراضيها".