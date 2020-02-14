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اليوم.. عمومية اتحاد المهن الطبية تبحث زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:00 ص
اليوم.. عمومية اتحاد المهن الطبية تبحث زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء
كتبت آية دعبس

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يعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، اليوم الجمعة، 14 فبراير الجارى، وذلك لمناقشة مقترح زيادة الاشتراكات والدمغات كشرط أساسى لزيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، إلى 1000 جنيه، حيث تقدر قيمة المعاشات الحالية بـ800 جنيه فقط.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، أيضا تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013، وحتى 2018، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.

 

وتتطرق العمومية لبحث أزمة الاستثمارات لأموال اتحاد المهن الطبية، وذلك بعد وجود أزمة بسبب صفقة شراء 4000 رأس عجل برازيلى، بإجمالي تكلفه وصلت إلى 32 مليون جنيه، تم سدادهم بشكل كامل لأحد الموردين  "أردني الجنسية"، دون استلام الاتحاد أى دفعة من العجول، حتى الآن، بالتزامن مع حصول الاتحاد على أحكام قضائية بالحبس ضد المورد "المختفي".

 

ويطرح الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، مجموعة من المقترحات لحل أزمات شركات الاتحاد، والتى من أبرزها: الاكتفاء بعضو واحد من مجلس الاتحاد، كمراقب داخل كل شركة، وباقى الأعضاء يتم ترشيحهم من خارج أعضاء مجلس الاتحاد، ومن خارج مجالس النقابات الأربعة، صرف أرباح ممثلي الاتحاد بالشركات، لصالح خزانة الاتحاد، ووضع حد أقصى لبدلات الحضور.

 

وذلك لضبط إيقاع العمل باتحاد المهن الطبية، ويتلافى وجود أي شبهات في المستقبل، مؤكدا على استمرار المحاسبة والتحقيق في أزمة شركة الثروة الحيوانية التابعة للاتحاد، إلا أنه في المقابل لابد من وجود هيئة وإدارة تمنع وجود وتكرار تلك المشكلات، وسيتم عرض ذلك على الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا.

 


 



 


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