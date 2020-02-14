المجلس الوطنى للتيار الديمقراطى بتونس يصادق على منح الثقة لحكومة الفخفاخ

إيمان حنا

يشارك " التيار الديمقراطي" في حكومة تونس الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، بثلاثة حقائب وزارية، وهي وزارة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المسندة للأمين العام للحزب محمد عبو، مع كامل الصلاحيات المتفق عليها مع الفخفاخ، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي رشح الحزب لها غازي الشواشي، الى جانب وزارة التربية التي رشح لها محمد الحامدي.

جاء ذلك بعد أن صادق المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بأغلبية الأصوات على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها، وفق ما أكده النائب والقيادي بالحزب غازي الشواشي، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .

وأضاف الشواشي ، أن المجلس الوطني للتيار صادق بأغلبية الأصوات على هذه الترشيحات، مشيرا إلى أن الحزب رفع بعض التحفظات إلى المكلف إلياس الفخفاخ بخصوص بعض الأسماء من المستقلين المرشحين لتولي حقائب وزارية ضمن التشكيلة التي عرضها على حزب التيار.

وقال الشواشي ، إن حزب التيار الديمقراطي "ينتظر أن يتفاعل رئيس الحكومة المكلف إيجابيا مع هذه التحفظات"، مؤكدا أن نواب التيار الديمقراطي سيواصلون القيام بدورهم الرقابي على أداء الحكومة رغم المصادقة على دعمها والتصويت لفائدتها.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 يناير الماضي اثر رفض البرلمان منح الثقة "لحكومة الجملي" لينطلق بعهدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات ، وينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ هذا التكليف.