القبض على سائق توك توك وعامل قبل بيعهما هيروين على عملائهما فى التبين

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمم القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على سائق توك توك وعامل ضبط بحوزتهم 250 جرام هيروين قبل بيعها على عملائهم فى التبين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث قسم شرطة التبين، من ضبط كلاً من "ر. ح. م" 33 سنة عامل ومقيم البدرشين / جيزة، و

"م. ع. ع" 20 سنة سائق توك توك ومقيم الحوامدية / جيزة، اثناء إستقلالهما دراجة بخارية " توك توك " ملك وقيادة الثاني بميدان تبين البلد، دائرة القسم.

وعثر بحوزتهما على "كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جرام، مبلغ مالي 400 جنيه، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي , والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما والدراجة لتسهيل تنقلاتهما.

وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص" ح. م. أ " والمقيم بمنطقة الشوبك الشرقي ـ الصف / جيزة ( جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه ) نظير مبلغ مالي 22,000 ألف جنيه، ونم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.