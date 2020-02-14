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القبض على أحد المتهمين بسرقة سائق بالإسماعيلية

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:19 م
القبض على أحد المتهمين بسرقة سائق بالإسماعيلية حبس - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث مركز فايد فى كشف غموض واقعة سرقة سائق بالإكراه، وإصابته بعيار نارى فى ساقيه أثناء تواجده على محور 30 يوليو دائرة مركز فايد، والقبض على أحد مرتكبيها.

كان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث يفيد بورود بلاغ للعميد محمد مكاوى مامور مركز فايد من شرطة النجدة بوجود بلاغ سرقة بالاكراه على محور 30 يوليو دائرة مركز فايد .

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز فايد الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد "على .ال.ع" 53 عام سائق ومقيم المنزلة دقهلية بالسيارة قيادته رقم 8593 نقل دقهلية بالطريق المشار اليه فوجئ بشخصان يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية "وبحوزة احدهما بندقية الية قاما بتهديده وسرقة مبلغ مالى منه 1000 الف جنيه و2 هاتف محمول من داخل السيارة وحال قيام المجنى عليه بالتفاوض معهما على استرداد جزء من المبلغ المالى قام حائز السلاح النارى باطلاق النار عليه مما ادى الى اصابته "فتحتى دخول وخروج بالساقين" ولاذا المتهمين بالفرار بينما تم نقل المجنى عليه الى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 658 لسنة 2020 جنايات مركز فايد.

على الفور تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمود هندى مدير مباحث الاسماعيلية وبرئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الاسماعيلية ضم الرائد احمد شاهين رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه واوكل لفريق البحث سرعة كشف ظروف وملابسات الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

أسفرت جهود فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "جهاد.س.س"24 عام والمتهم "محمود.س.س" 20 عام عاطلين مقيمين عشش الروبيكى العاشر من رمضان شرقية وعقب تقنين الاجراءات تمكن فريق البحث بالاشتراك مع فرع الامن العام والاجهزة الامنية بمديرية امن الاسماعيلية من القبض على المتهم الثانى حال تواجده بمحل اقامته وبحوزته هاتف محمول خاص بالمجنى عليه وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الاول مستخدمين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الاول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى ضبط المتهم الأول والسلاح المستخدم فى الواقعة.


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