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الغرف التجارية: 10 ملايين جنيه حجم مبيعات هدايا عيد الحب سنويًا فى أسبوع

الجمعة، 14 فبراير 2020 06:00 ص
الغرف التجارية: 10 ملايين جنيه حجم مبيعات هدايا عيد الحب سنويًا فى أسبوع دباديب - ارشيفية
كتبت سماح لبيب

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قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم مبيعات عيد الحب تصل 10 مليون جنيه فى أسبوع، حيث يبدأ الإقبال على الشراء قبل يوم 14 فبراير بأيام لتحضير الهدايا بين المحبين، موضحا أن الهدايا تتنوع ما بين الدباديب الفرو مثل دب الباندا والدباديب المعتادة، بالإضافة إلى الساعات والصناديق الملفوفة بالورود، وكذلك البلورات الزجاج التى تحتوى بداخلها على أشكال متنوعة مثل الدبدوب أو شكل عريس وعروسة وغيرها.

وأضاف صفا لـ" اليوم السابع"، أن موسم الاقبال على الشراء العام الجارى قليل بسبب ضعف الحالة الاقتصادية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى أن غالبية الفئات التي تركز على الاحتفال بعيد الحب عادة ما تكون بين شباب الجامعات والمخطوبين، وقليل من الفئات العمرية الأخرى.

وأوضح نائب رئيس شعبة لعب الأطفال أن حجم استيراد ألعاب الفرو تبلغ 8 مليون دولار سنويا، حيث تمثل 10% من الفاتورة الاستيرادية سنويا مقارنة بإجمالى استيراد لعب الأطفال، ولفت إلى أن هدايا عيد الحب تنوعت خلال الفترة الأخيرة لتشمل الأجهزة الكهربائية والذى يمنح لها المستهلكين أولوية فى الشراء نظرات لاحتياجاتهم فى المنازل.

من الجدير بالذكر، أن هناك اقبال كبير من الكثيرون لشراء العطور بأنواعها المختلفة، لإعطائها كهدية للحبيب، خاصة العطور التى تتصف بطابع رومانسى، والمصنوعة من الورد الأحمر، والياسمين، والفانيليا، وخشب الصندل وغيرها من المكونات التى تثير الشعور بالاسترخاء والهدوء، لذلك يفضل البعض بشرائها كهدية للحبيب أثناء الاحتفال بالفلانتين.

 

 


اخبار الاقتصاد

عيد الحب

دباديب

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