الصحة العالمية: 63 ألفًا إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين

جنيف /أ ش أ/

أعلن الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة فى جنيف، أن العدد الإجمإلى لحالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 (فيروس كورونا المستجد) بلغ فى الصين 63 ألف حالة إصابة مؤكدة، وأشار إلى أن عدد الحالات بلغ 1381 حالة منها مائة حالة وفاة اليوم فقط.

وأشار تادروس- فى مؤتمر صحفى اليوم- إلى أن 1760 عامل صحى فى الصين قد أصيبوا بألفيروس، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات فى الصين لمعرفة متى أصيبوا وإن كان حين الإصابة يرتدون معدات الوقاية وغير ذلك من المعلومات التى ترغب المنظمة فى الحصول عليها لمعرفة مإذا حدث.

وقال مدير عام منظمة الصحة إن فريق الخبراء الدولى التابع لمنظمة الصحة العالمية سوف يكتمل وصوله الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارى وهم 12 خبير صحة دوليًا سينضمون إلى عدد مماثل من نظرائهم الصينيين.

من ناحيته، قال الدكتور مايك برايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ردًا على سؤال للصحفيين إنه لم تجر أى مناقشة مع المنظمين لأولمبياد طوكيو القادم كما لم تقدم لهم أى نصائح فى الوقت الراهن بشأن فيروس كوفيد 19 ، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة تضم فريقًا للتعامل مع الأحداث الكبرى المنظمة فى العالم منذ حوإلى العقدين، ويتولى ألفريق ما يتعلق بتلك الأحداث سواء بالتنبيه أو النصيحة فى حال الحاجة، منوهًا بأنه لا توجد فى هذه المرحلة حاجة لذلك فيما يتعلق بأوليمبياد طوكيو.