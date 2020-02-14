الزراعة تفند 3 شائعات أبرزها استخدام مبيدات زراعية تسبب العقم

كتبت هند مختار

نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء عن استخدام مبيدات زراعية للخضروات والفاكهة تحوى مواد خطرة تسبب العقم، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام أى مبيدات زراعية تسبب العقم أو أى أمراض للمواطنين، مُشددةً على أن كل المواد الكيميائية والمبيدات بالجمعيات الزراعية المستخدمة فى زراعة المحاصيل آمنة وخالية من أى مسببات للأمراض، ومطابقة لكل المواصفات القياسية، ولا تشكل أى خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه تم تكثيف اللجان المرورية وحملات الرقابة الدورية من قبل لجنة المبيدات بالتعاون مع جهات الرقابة بالوزارة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العالمية المتفق عليها، وكذلك ضبط المبيدات غير المسجلة أو مجهولة المصدر، أو غير المصرح بها من قبل الوزارة، والتي قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

كما نفت ما تردد من أنباء حول تعاقد وزارة الزراعة على استيراد صفقة لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة على استيراد أى لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، وأن الوزارة غير معنية بأى تعاقدات لشراء اللحوم، حيث إن القطاع الخاص هو المعنى بذلك، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة التى يتم التعاقد عليها آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمى، وتخضع جميعها للرقابة والفحص من قبل وزارتى الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.

وتخضع اللحوم التى يتم استيرادها من الخارج للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، كما يتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، وكذلك يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من خلال وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها في معامل كل جهة على حدة، وفي حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة بالكامل.

ونفت ما يتم تداوله من صوراً وفيديوهات حول نفوق أعداد كبيرة من الخيول العربية الأصيلة بمحطة "الزهراء للخيول" نتيجة الإهمال الطبي، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفوق أي من الخيول بمحطة الزهراء للخيول نتيجة للإهمال الطبي، مُشددةً على صحة وسلامة كافة الخيول الموجودة بمحطة الزهراء، مُوضحةً أن المحطة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية اللازمة لمكافحة أي أمراض وبائية قد تصيب الخيول، كما أنها الأولى عالميًا فى تربية الخيول العربية، وكذلك الأولى من حيث السلالات العريقة التي تمتاز بنقاء الدم، مُشيرةً إلى أن المحطة قد سجّلت أعلى أرباح في تاريخها خلال العام الماضي بقيمة بلغت ما يزيد على 27 مليون جنيه.

وتعتبر محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة من أقدم المحطات في العالم، حيث تشرف على نحو 1292 مزرعة للقطاع الخاص تحتوي على 15 ألف حصان، وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي المصري الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم، التي تمتلك 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها (الصقلاي والكحيلان والهدبان والعبيان)، حيث يعد نسل العبيان من أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول فى العالم مع (الصقلاى).