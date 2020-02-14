الرئيس الإيطالى يستضيف حفلا خاصا لدعم الصين فى مكافحة فيروس كورونا

كتب خالد إبراهيم

استضاف الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا حفلا موسيقيا استثنائيا أمس الخميس، لإظهار التضامن مع الصينيين الذين يتعاملون مع حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا الجديد.

وأحيا الحدث الخاص، الذى أقيم فى قصر كيرينال، فى إطار عام الثقافة والسياحة الإيطالى الصينى 2020، عازف البيانو الإيطالى، الصينى المولد، جين جو، أمام جمهور مختلط يضم مسئولين ومثقفين وطلاب إيطاليين وصينيين.



الرئيس الإيطالى

وحضر السفير الصينى لدى إيطاليا، لى جون هوا، العرض، الذى بثته على الهواء مباشرة إذاعة ومحطات "راى" التى تديرها الدولة.



فعاليات الحفل فى ايطاليا

وصرح ماتاريلا لوسائل الإعلام قبل الحفل أن "هذا الحفل يسلط الضوء على الأهمية التى توليها بلادنا للعام الثقافى الإيطالى الصينى 2020، ويمثل علامة صداقة من الشعب الإيطالى للشعب الصينى".



من الحفل

وأبرز أن هذا العام يصادف الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روما وبكين، وهي علاقة "تشكلت على أساس الصداقة المتبادلة والمصالح المشتركة".

وقال الرئيس إن "إيطاليا تنقل للصين إيمانها ودعمها في هذه الحالة الطارئة ضد الوباء، وفى الجهود (الصينية) لضمان السلامة الصحية"، مضيفا أن الوباء الحالى عدو مشترك.

وعزف جين جو 7 مقطوعات فى الحفل، بما فى ذلك المعزوفة الشعبية الصينية "مياه هونج هو - موجة وراء موجة"، والتى يعود أصلها إلى مقاطعة هوبى، المكان الأشد تضررا بالتفشى الحالى.

وانطلق عام الثقافة والسياحة الصينى الإيطالي فى 21 يناير، وسيشهد مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية فى كلا البلدين.