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الرئيس الإيطالى: إيطاليا تواجه تهديدا وجوديا لانخفاض معدل المواليد

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:00 ص
الرئيس الإيطالى: إيطاليا تواجه تهديدا وجوديا لانخفاض معدل المواليد الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا
رويترز

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قال الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، إن مستقبل بلاده مهدد بسبب انخفاض معدل المواليد وذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن عدد السكان تقلص مرة أخرى فى عام 2019.

وتعد الأزمة السكانية المتنامية في إيطاليا بسبب تراجع عدد المواليد وارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع أحد أسباب الركود المزمن للاقتصاد الراكد المزمن في حين يزداد الوضع سوءا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أن عدد المواليد بلغ 435 ألفا العام الماضي، بانخفاض 5000 عن عام 2018، وهو وأدنى مستوى تم تسجيله في إيطاليا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 647 ألفا في عام 2019، بزيادة حوالي 14000 عن العام السابق.

وقال ماتاريلا ، أمس الثلاثاء، بعد فترة وجيزة من نشر هذه البيانات "هذه مشكلة تتعلق بوجود بلدنا ذاته... نسيج بلدنا يضعف ويجب بذل كل شيء لمواجهة هذه الظاهرة".

وأضاف ماتاريلا البالغ من العمر 78 عاما "كشخص كبير في السن أدرك جيدا انخفاض معدل المواليد".

وانخفض إجمالي عدد سكان إيطاليا 116 ألفا إلى 60.3 مليون نسمة، مع زيادة مطردة في عدد المهاجرين والمواليد بين المهاجرين مما ساعد على تعويض انخفاض معدل المواليد المحلى.

كانت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على 49 شخصا من جنسيات دول أفريقية مختلفة، بينهم 5 أطفال، كانوا جميعا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من شاطئ سيدي منصور في مدينة صفاقس جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين - إنه بالتحري معهم اعترفوا أن العملية تمت بالتنسيق مع متعاون محلي تقاضى منهم مبالغ مالية متفاوتة وهواتفهم الجوالة لمساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا.


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