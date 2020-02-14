الرئيس الأمريكى يتلقى المستشار النمساوى أول مارس المقبل

فيينا أ ش أ

أعلنت المستشارية النمساوية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سوف يلتقى المستشار الفيدرالى النمساوى سباستيان كورتس، فى البيت الأبيض فى الأول من مارس المقبل.

وذكرت المستشارية - فى بيان - أن الزيارة المقبلة سوف تكون الثانية للمستشار سيباستيان كورتس إلى البيت الأبيض، حيث يجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكى حول العلاقات الثنائية والتعاون الأوروبى الأمريكى والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن زيارة كورتس الأولى إلى البيت الأبيض كانت فى فبراير 2019 أثناء فترة ولايته الأولى، وقد عاد لتولى منصبه اعتبارا من 7 يناير الماضى بعد انتخابات برلمانية مبكرة تمت فى 29 سبتمبر 2019.