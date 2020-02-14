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التعليم العالى تعلن عن منح دراسية جددية من إيطاليا والمجر.. تعرف عليها

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:23 ص
التعليم العالى تعلن عن منح دراسية جددية من إيطاليا والمجر.. تعرف عليها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من إيطاليا والمجر.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الجمعة ، إلى تقديم جامعة البوليتكنيك في تورينو بإيطاليا منح للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي الذي يبدأ في 1 نوفمبر 2020 لمدة 36 شهرا.

وللمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم، عليك زيارة الموقع الإلكتروني: ـ

https://didattica.polito.it/

http://apply.polito.it/

كما فتحت جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA في بيزا بإيطاليا باب التقدم للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021.

وأشار التقرير إلى تنوع التخصصات المتاحة لتلك المنح، والتي تشمل (الفلسفة، الدراسات الإيطالية وعلم اللغة الحديث، التاريخ، الفيزياء، الرياضيات، علم الأعصاب، الكيمياء الفلكية، العلوم السياسية وعلم الاجتماع) .

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses

https://normalenews.sns.it/call-for-admission-to-the-postgraduate-course-for-the-2020-202176-places

وفي سياق متصل، أفاد التقرير فتح وزارة الزراعة المجرية (إدارة شئون الاتحاد الأوروبي) باب التقدم للبرنامج المشترك بين المجر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك للحصول على درجة الماجستير في المجالات الأتية: (أمن الغذاء وهندسة الجودة بجامعة استفان زينت المجرية – علم النبات بجامعة استفان زينت المجرية - تغذيه الحيوان وسلامة الأعلاف بجامعة كابوسفار المجرية)، ويشترط الدراسة باللغة الإنجليزية

ولفت التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم 28 فبراير 2020، على أن يتم إرسال كافة أوراق الترشيح باللغة الإنجليزية من خلال البريد الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهو

 REU-scholarship@fao.org

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1257432/

وأكد التقرير على أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.

 


التعليم العالى

المنح الدراسية

اخبار مصر

اخبار اليوم

خالد عبد الغفار

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