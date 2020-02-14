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اعطينى كمامة ولا تعطينى وردة.. الصين تحتفل بالفلانتين بتوزيع كمامات بالشوارع

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:00 م
اعطينى كمامة ولا تعطينى وردة.. الصين تحتفل بالفلانتين بتوزيع كمامات بالشوارع توزيع كمامات فى الصين
كتبت نهير عبد النبى

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" أعطينى كمامة ولا تعطينى وردة"، هو الشعار الذى رفعته الصين في عيد الحب حيث نشر رواد السوشيال ميديا صور لتوزيع كمامات ومواد مطهرة للوقاية من فيروس كورونا بالصين،  ظهر في الصور شخص يرتدى كمامة وملابس للوقاية من الفيروس وبيده مجموعة من الكمامات على شكل بوكيه ورد ويوزعهم على المارة في الشوارع والطرقات، كنوع من نشر الوعى الصحى للوقاية  من المرض.

كمامات فى الصين
كمامات فى الصين

 

وحسب ما ذكره موقع  medicalnewstoday فإن فيروس كورونا من أخطر أنواع الفيروسات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، حيث توفى بسببه المئات وأصيب الآلاف ، ظهر الفيروس أول مرة في مدينة ووهان بالصين وأعراضه تشبه أعرض الأنفلونزا من الرشح والسعال والعطس وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

توزيع كمامة
توزيع كمامة

 

حيث نشرت الأبحاث والتقارير أن المصافحة باليد والاتصال المباشر مع الشخص المصاب بالمرض ينقل الفيروس بسهولة ، كما أن لمس الأسطح الملوثة بالفيروس تزداد من فرص الإصابة بالمرض، كما ذكر الموقع بعض النصائح للوقاية من فيروس كورورنا وهى:

توزيع كمامات
توزيع كمامات


 

نصائح للوقاية من فيروس كورورنا

 

الصين فى عيد الحب
الصين فى عيد الحب

 

 

1: ينصح بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة التي تنتشر فيها العدوى والفيروسات، حيث تنتقل الفيروسات والأمراض بسهولة فيها.

2:تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص مع وجود مسافة بينك وبين الشخص الآخر.

3:ينصح بارتداء كمامة على الفم قبل الخروج من المنزل وتشجيع الأطفال على ارتدائها في المدارس وأماكن التجمعات.

4:يجب عليك تعقيم الأشياء جيدا قبل لمسها وخصوصا الأسطح والأوكر.

5: غسل اليدين من أهم النصائح التي يجب اتباعها لمقاومة الفيروسات والعدوى، فينصح بغسل اليدين بالمياه والصابون المعقم لمدة 20 ثانية.

6:يجب عليك استخدام المناديل النظيفة والمعقة أثناء العطس والسعال وذلك لمنع انتشار الفيروسات.

 

 


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الفيروس

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