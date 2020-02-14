ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى هونج كونج إلى 56 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في هونج كونج إلى 56 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات جديدة، وقال مسئولو الصحة في هونج كونج - في تصريحات أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "إن إحدى الحالات الجديدة المصابة لها صلة بحالتي إصابة سابقتين بالفيروس، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 70 عاما قامت بزيارة الصين في شهر يناير الماضي وحالتها خطيرة في حين أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 61 عاما"
كانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1483 وفاة و63932 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
يذكرأن، وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة على تخصيص مبلغ قدره 10.3 مليار ين (ما يعادل 94 مليون دولار) من رصيد الصندوق الاحتياطى للبلاد لاتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تفشى فيروس كورونا، وذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية أنه بموجب حزمة سياسات جُمِعَت بشكل عاجل بقيمة 15.3 مليار ين، ستخصص الحكومة معظم أموال الصندوق لتلبية الاحتياجات الطارئة والتى تتراوح بين تطوير أدوات فحص سريع للفيروس وتطوير لقاح لتمكين عدد أكبر من المستشفيات على معالجة أعراض فيروس كورونا.
وستتلقى مصانع الأقنعة الواقية التى تسعى إلى تعزيز إنتاجها دعمًا بمبلغ يصل إلى 30 مليون ين للمصنع الواحد إذ يستهدف رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توفير ما لا يقل عن 600 مليون قناع شهريًا للسكان الذى يبلغ عددهم نحو 126 مليون نسمة، وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقرر أن تُقام فى طوكيو، تعتزم اليابان تخصيص جزء من الأموال لتعزيز إجراءات الحجر الصحي.
وأكد آبي، بحسب الصحيفة، أن اليابان تسعى إلى وقف تفشى العدوى بالفيروس فضلًا عن منع تدهور الحالة الصحية للمصابين بالفيروس، وتأتى هذه التصريحات بعد يوم من وفاة سيدة يابانية فى الثمانينيات من عمرها لم تسافر خارج البلاد مؤخرًا، لتصبح بذلك أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا تشهدها اليابان.
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